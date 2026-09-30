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सेवा संकल्प अभियान, नशा मुक्ति के लिए बीजेपी की पदयात्रा, सीएम साय हुए शामिल, पीएम के जनसेवा को किया नमन

रायपुर : नरेंद्र मोदी के संवैधानिक और प्रशासनिक जनसेवा के कुल 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. 7 अक्टूबर 2026 को उनके सेवा के 25 साल पूरे हो जाएंगे. इस अवसर पर देश में बीजेपी कई जगह कार्यक्रम कर रही है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सेवा संकल्प अभियान मना रही है. यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हो चुका है और यह 17 अक्तूबर तक चलेगा.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि "देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जन सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं. उसको सेवा संकल्प अभियान के रूप में मना रहे हैं. 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक 13 विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में हो रहा है. रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पदयात्रा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है. वैसे तो उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा पिछले 27 सालों से पदयात्रा करते आ रहे हैं. नशा मुक्ति, वृक्षारोपण और साफ सफाई जैसे अभियान करते आए हैं."

इस कड़ी में नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत पदयात्रा सप्ताह का आयोजन 25 सितंबर से उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में शहर में शुरू किया गया है. यह पदयात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी. बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी के देवेंद्र नगर के नमस्ते चौक से पदयात्रा करते हुए देवेंद्र नगर के सरदार वल्लभभाई पटेल चौक पहुंचे. इस अवसर पर उनका जोरदार स्वागत हुआ. इस पदयात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के साथ ही भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए.

इसके पहले भी मैं पुरंदर मिश्रा की पदयात्रा में शामिल हुआ हूं. इस बार भी सेवा संकल्प अभियान के तहत 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के दिन तक नशा मुक्ति को लेकर पदयात्रा आयोजित हो रही है. पदयात्रा का सफल आयोजन हो रहा है. जिसमें भारी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं. आज मुझे भी इस पदयात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

नशा मुक्ति पदयात्रा को लेकर जानकारी

25 सितंबर: दोपहर 3 बजे से यात्रा शुरू हुई. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा, तेलीबांधा थाना चौक से पदयात्रा प्रारंभ होकर तेलीबांधा होते हुए शहीद भगत सिंह चौक, गौरव पथ में समाप्त हुई.

26 सितंबर: दोपहर 3 बजे, शहीद भगत सिंह चौक, गौरव पथ में माल्यार्पण कर पदयात्रा प्रारंभ हुई. उसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात पदयात्रा कलेक्टोरेट चौक पहुंची थी. जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समापन किया गया.

27 सितंबर: दोपहर 3 बजे, कलेक्टोरेट चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा प्रारंभ हुई. उसके बाद शास्त्री चौक में शास्त्री जी की प्रतिमा और जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पदयात्रा शारदा चौक पहुंची थी. यहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समापन हुआ.

28 सितंबर: दोपहर 3 बजे, शारदा चौक से माल्यार्पण के पश्चात पदयात्रा प्रारंभ हुई. उसके बाद तात्यापारा चौक में खूबचंद बघेल की प्रतिमा और नवीन मार्केट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. इसके बाद पदयात्रा रामसागर पारा, राठौर चौक होते हुए गुरुनानक चौक मार्ग में हनुमान मंदिर तक पहुंची.

29 सितंबर: दोपहर 3 बजे, गुरुनानक चौक से पदयात्रा प्रारंभ होकर मौदहापारा होते हुए फाफाडीह में पहुंची. यहां पदयात्रा का समापन हुआ.

30 सितंबर: दोपहर 3 बजे, फाफाडीह चौक से पदयात्रा प्रारंभ होकर सरदार वल्लभ भाई चौक (लाल चौक) पहुंची. यहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ इसका समापन हुआ.

1 अक्टूबर: दोपहर 3 बजे, सरदार वल्लभ भाई चौक (लाल चौक) से पदयात्रा प्रारंभ होकर पंडरी पुराने बस स्टैंड पहुंचेगी. यहां मिनीमाता की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा.

2 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज सभागार में भव्य समापन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा.