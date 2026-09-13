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सीएम साय बोले- कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूट का चारागाह बनाया, सेवा संकल्प अभियान को लेकर भी दी जानकारी

कांग्रेस ने प्रदेश को अपराधगढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए. कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़े जहां पर भ्रष्टाचार नहीं किए हो. जल थल नभ सब जगह भ्रष्टाचार किए. आज भी उनके कितने लोग जेल के अंदर में हैं. कितने लोग बेल में हैं. कुछ लोग और जेल जाने की तैयारी में है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

अभियान को लेकर कांग्रेस द्वारा राजनीतिक घेराबंदी किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस किस चीज की घेराबंदी करेगी. जिनको पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया था उन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ को क्या दिया. पूरे छत्तीसगढ़ को लूट का चारागाह बना दिए.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर जानकारी साझा की. रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम किए जाएंगे. साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाईं. वहीं कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश को सिर्फ 'लूट का चारागाह' बनाया.

सीएम साय ने कहा कि आज हम लोग ढाई वर्षों से लगातार मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं. उनको ये भी नहीं दिखता है. इसलिए पिछले समय हमने कहा था कि वो थोड़ा इटली का चश्मा बदल कर कोई दूसरा चश्मा पहन लें तो शायद बीजेपी सरकार में हुआ विकास कांग्रेस को दिखेगा. छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है.

पीएम मोदी की तारीफ

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा नाता रहा है. 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पूर्व वे हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े रहे. संगठन के पदाधिकारी के नाते हमारा जो बस्तर क्षेत्र है जो आज 4 दशक के बाद नक्सली मुक्त हुआ है, ऐसे बस्तर जैसे क्षेत्र में भी उनका प्रवास हुआ है. यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष का कार्यकाल बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है जन कल्याणकारी रहा है. पिछले 12 वर्षों से ज्यादा समय तक लगातार वो प्रधानमंत्री के रूप में जन सेवा में लगे हुए हैं. इन 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है. छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 25.51 लाख किसानों को अब तक 11 हजार 277 रुपए से अधिक की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिल चुका है. उनके खातों में जा चुका है.

महिलाओं के लिए काम गिनाए

सीएम साय ने कहा कि मातृशक्ति को लेकर भी छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव आया है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से छत्तीसगढ़ के करीब 39 लाख 54 हज़ार महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है. जल जीवन मिशन का भी काफी लाभ हमारी माता बहनों को हुआ है.

41 लाख 50 हजार परिवार में आज नल के द्वारा घरों में पानी पहुंच रहा है. पहले हमारी माता बहनों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के कारण उनके घरों तक नल द्वारा पानी पहुंच रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातियों के लिए बहुत चिंता किए हैं. एक तो पूरे देश में जनजाति समाज का उन्होंने मान बढ़ाया है. देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का उसमें आज जनजाति समाज की हमारी एक बहन द्रौपदी मुर्मू विराजमान है. यह जनजाति समाज के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है.

जनजाति समाज के विकास के काम

सीएम साय ने कहा कि हमारे जनजाति समाज का समुचित विकास हो. इसलिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम मोदी ने शुरू की है. जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के 6 हजार 691 गांव का समग्र विकास हो रहा है. सरकार की योजनाओं का लाभ इन गांव में मिल रहा है. छत्तीसगढ़ में रोज 1600 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बन रहे हैं, जो 18 लाख लोग पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे. भाजपा सरकार के ढाई सालों के दौरान उनके भी मकान स्वीकृत हुए हैं. अभी तक साढ़े ग्यारह लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन चुके हैं.