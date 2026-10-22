आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, मुरिया दरबार में होंगी शामिल, CM साय बोले- प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22-23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर और बस्तर दौरे पर रहेंगी, इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 8:45 AM IST
रायपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी. अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति नुआखाई त्योहार और बस्तर दशहरा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगी. उनके दौरे को लेकर प्रदेश में तैयारियां और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा- निमंत्रण स्वीकार कर राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ आगमन सौभाग्य की बात है.
बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में होंगी शामिल
राष्ट्रपति के दौरे का प्रमुख आकर्षण बस्तर दशहरा से जुड़ा मुरिया दरबार होगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रवास के दौरान शुक्रवार 23 अक्टूबर को मुरिया दरबार में भी शामिल होंगी. बस्तर दशहरा अपनी विशिष्ट परंपराओं और स्थानीय सांस्कृतिक स्वरूप के लिए जाना जाता है. मुरिया दरबार इस उत्सव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो बस्तर की ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है.
यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश की ओर से राष्ट्रपति महोदया को बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और अब उनका आगमन होने जा रहा है.- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
नुआखाई और बस्तर दशहरा से जुड़े आयोजनों में होंगी शामिल
बस्तर दशहरा से पहले राष्ट्रपति रायपुर में भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगी. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पहुंचेंगी और वहां से लोक भवन जाएंगी. लोकभवन में वह पूज्य माता हासी देवी जी के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी करेंगी. इसके बाद वह रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 'नुआखाई' उत्सव के मौके पर आयोजित 'सेवा सम्मान पर्व' और 'युवा प्रबोधन' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी.
अगले दिन राष्ट्रपति बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में 'मुरिया दरबार' में शामिल होंगी और बस्तर दशहरा के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. मुरिया दरबार' को एक पारंपरिक आदिवासी सभा या 'आदिम जन संसद' माना जाता है, जिसे बस्तर दशहरा उत्सव के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है.
प्रदेश में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उत्सुकता
22 और 23 अक्टूबर के इस दौरे को लेकर अब राष्ट्रपति के कार्यक्रमों पर सबकी नजरें रहेंगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रपति के आगमन को छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य बताया है. बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में उनकी प्रस्तावित सहभागिता इस दौरे का अहम हिस्सा होगी.