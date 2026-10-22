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आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, मुरिया दरबार में होंगी शामिल, CM साय बोले- प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय

CM साय बोले- राष्ट्रपति का दौरा प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी. अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति नुआखाई त्योहार और बस्तर दशहरा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगी. उनके दौरे को लेकर प्रदेश में तैयारियां और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा- निमंत्रण स्वीकार कर राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ आगमन सौभाग्य की बात है.

निमंत्रण स्वीकार कर राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ आगमन सौभाग्य की बात- CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH) बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में होंगी शामिल राष्ट्रपति के दौरे का प्रमुख आकर्षण बस्तर दशहरा से जुड़ा मुरिया दरबार होगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रवास के दौरान शुक्रवार 23 अक्टूबर को मुरिया दरबार में भी शामिल होंगी. बस्तर दशहरा अपनी विशिष्ट परंपराओं और स्थानीय सांस्कृतिक स्वरूप के लिए जाना जाता है. मुरिया दरबार इस उत्सव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो बस्तर की ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है.