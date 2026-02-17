ETV Bharat / state

कोरिया दौरे पर सीएम विष्णु देव साय, सरगुजा विकास प्राधिकरण की ली बैठक

बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बढ़ते धर्मांतरण पर चिंता जताई और आवश्यक होने पर कानून बनाने की बात कही. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, सर्वसमाज, चेम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य संगठनों ने विश्रामगृह में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर विधि कॉलेज की स्थापना, कोरिया को संभाग का दर्जा, सड़क चौड़ीकरण और उद्योग स्थापना जैसी मांगें भी रखी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर जिले के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और घोषणा पत्र में किए गए वादे 5 वर्षों में पूरे किए जाएंगे. हालांकि कोरिया जिले को नई सौगात देने के प्रश्न पर उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की.

कोरिया: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कोरिया दौरे का आज दूसरा दिन है. सीएम साय का आज का दिन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर केंद्रित रहा. मुख्यमंत्री जिला पंचायत के मंथन कक्ष में आयोजित सरगुजा विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए. बैठक में प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. बैठक में क्षेत्रीय विकास, अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.

मुख्यमंत्री ने जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल झुमका जलाशय परिसर में महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों से मुलाकात की. सीएम ने महिलाओं से प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली. ग्राम सारा की कविता देवांगन ने बताया कि योजना की राशि से बचत कर उन्होंने स्टेशनरी दुकान शुरू की है. ऊषा राजवाड़े ने बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की जानकारी दी. विमला राजवाड़े, अंजनी साहू, सुशीला, सविता कुशवाहा, रजनी, निर्जला साहू और विमला देवी ने बताया कि यह राशि बच्चों की पढ़ाई, इलाज और स्वरोजगार में सहायक सिद्ध हो रही है. इस पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करने और उनकी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है.

सरगुजा विकास प्राधिकरण की ली बैठक (ETV Bharat)

श्री रामलला दर्शन योजना के हितग्राहियों से मिले

विष्णु देव साय ने अयोध्या धाम की यात्रा कर लौटे ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ के लाभार्थियों से भी मुलाकात की. श्रद्धालुओं ने बताया कि शासन की पहल से उन्हें निःशुल्क यात्रा का अवसर मिला और यह अनुभव अविस्मरणीय रहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं और बुजुर्गों को दर्शन कराने का अवसर मिलना शासन का सौभाग्य है. श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को ‘हमारे राम’ का चित्र भेंट किया.

सरगुजा विकास प्राधिकरण की ली बैठक (ETV Bharat)

झुमका जलाशय को नौका में बैठकर देखा

मुख्यमंत्री साय ने झुमका जलाशय में क्रूज से नौका विहार कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया. उन्होंने 27 लाख रुपये की लागत से निर्मित 500 दर्शकों की क्षमता वाले ओपन थिएटर का लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि झुमका डैम न केवल कोरिया की पहचान है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन संभावनाओं का प्रतीक है. उन्होंने अधिकारियों को पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने तथा स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.



सरगुजा विकास प्राधिकरण की ली बैठक (ETV Bharat)

सीएम ने लगाया पौधा

मुख्यमंत्री ने अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाया और मिट्टी के चाक को घुमाकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाया. स्टॉल पर ‘कोरिया मिलेट्स’ से बनी मिठाई का सीएम ने स्वाद भी लिया. सीएम का यह दौरा विकास, जनसंवाद और पर्यटन संवर्धन के संदेश के साथ समाप्त हुआ.

