मुंगेली में सीएम साय ने 465 करोड़ 40 लाख रुपए के 77 कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन, कंतेली में खुलेगा महाविद्यालय
सीएम साय कंतेली में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 9:02 PM IST
मुंगेली: जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसकी कुल लागत 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 24 कार्यों का लोकार्पण किया. साथ ही 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 कार्यों का भूमिपूजन भी किया. इन कार्यों से जिले में शिक्षा, सड़क, सिंचाई, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है.
सड़क और पेयजल योजनाओं पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है. जिले में लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत से 25 सड़क विकास कार्यों और अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है.
वहीं जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया. मुख्यमंत्री ने ग्राम कंतेली में पंचायत भवन एवं महाविद्यालय भवन निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत निर्माण की घोषणा भी की.
3100 रुपए मिलेगा समर्थन मूल्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी. किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी. इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्रों सहित प्रदेशभर में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदा जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इसके लिए धान की निर्धारित पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं होगा. कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित रकबे के आधार पर पात्रता अनुसार सहायता राशि का लाभ मिलेगा.
गिनाई कई योजनाएं और उपलब्धि
मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना के तहत 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलने की बात कही. इसमें अब तक 33 किश्तों के माध्यम से 21 हजार 340 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं. उन्होंने श्रीरामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, सेवा सेतु पोर्टल और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी दी.
उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई जन प्रतिनिधि रहे मौजूद
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को बधाई दी. वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुंगेली जिले में विकास कार्यों को लगातार गति मिल रही है. मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने भी जिले को विकास कार्यों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया.
हितग्राहियों को बांटी गई सामग्री और सहायता राशि
कार्यक्रम के दौरान कई जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री बांटी गई. मत्स्य विभाग की ओर से हितग्राहियों को आइस बॉक्स और महाजाल वितरित किए गए. सात हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए. दिव्यांग सहायता योजना के तहत एक हितग्राही को 50 हजार रुपए का चेक दिया गया. वहीं तीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी गईं. वीबी-जी रामजी के तहत आजीविका डबरी के चार हितग्राहियों को सम्मानित किया गया. कंतेली महाविद्यालय के विद्यार्थियों का बैच पहनाकर स्वागत भी किया गया.
कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे.