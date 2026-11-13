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मुंगेली में सीएम साय ने 465 करोड़ 40 लाख रुपए के 77 कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन, कंतेली में खुलेगा महाविद्यालय

मुंगेली में सीएम साय ने 465 करोड़ 40 लाख रुपए के 77 कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुंगेली: जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसकी कुल लागत 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 24 कार्यों का लोकार्पण किया. साथ ही 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 कार्यों का भूमिपूजन भी किया. इन कार्यों से जिले में शिक्षा, सड़क, सिंचाई, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है.

मुंगेली में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, कंतेली में खुलेगा महाविद्यालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सड़क और पेयजल योजनाओं पर विशेष जोर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है. जिले में लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत से 25 सड़क विकास कार्यों और अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है.