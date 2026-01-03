ETV Bharat / state

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले सीएम विष्णु देव साय, कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा

मुलाकात के दौरान सीएम विष्णु देव साय ने नितिन नबीन को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी.

CM VISHNU DEO SAI MEET NITIN NABIN
कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 3, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिल्ली दौरे पर हैं. अपने दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णु देव साय आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. विष्णु देव साय ने यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. वैसे तो ये मुलाकात सौजन्य मुलाकात थी, लेकिन दोनों लोगों के बीच में कई मुद्दों पर अहम चर्चा भी हुई. चर्चा मुख्य रुप से पार्टी, संगठन और समसामयिक विषयों पर हुई. सीएम विष्णु देव साय ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी.

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले सीएम विष्णु देव साय

नतिन नबीन को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन से सीएम विष्णु देव साय की ये पहली मुलाकात है. बीजेपी मुख्यालय में दोनों लोगों के बीच काफी देर तक कई मुद्दों पर चर्ची हुई.

CM VISHNU DEO SAI MEET NITIN NABIN
बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात (ETV Bharat)

आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी से भेंट कर उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई दी. प्रदेश प्रभारी के रूप में नितिन जी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और सतत परिश्रम ने छत्तीसगढ़ को संगठनात्मक दृष्टि से नई ऊँचाइयाँ प्रदान की। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय उनके प्रेरक नेतृत्व का साक्षात परिणाम है. हमें पूर्ण विश्वास है कि नितिन जी के ऊर्जावान नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊँचाइयों को स्पर्श करेगी और राष्ट्र सेवा के पथ पर और अधिक सशक्त बनेगी. पुनः बधाई। हार्दिक शुभकामनाएँ: विष्णु देव साय, सीएम

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने का श्रेय नितिन नबीन को मिला था

बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से सक्रिय रहे नितिन नबीन का राजनीतिक रुतबा काफी तेजी से बढ़ा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले जब नितिन नबीन को प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तब उनके कंधों पर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी. नितिन नबीन ने अपनी काबिलियत और रणनीति से न सिर्फ पार्टी को जीत दिलाई बल्कि कांग्रेस का पूरा सूपड़ा ही छत्तीसगढ़ से साफ कर दिया. कई संभागों से कांग्रेस को पूरी तरह से उखाड़ फेंका.

CM VISHNU DEO SAI MEET NITIN NABIN
नितिन नबीन से मिले सीेएम विष्णु देव साय (ETV Bharat)

बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया कमाल

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़िया जीत दिलाई. अपनी सीट से जीत दर्ज करने के साथ ही वो दूसरी सीटों पर भी कमल खिलाने में कामयाब रहे. पार्टी ने उनकी काबिलियत को परखा और उनको बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया.

छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक बिहार से बहार है, जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन दूसरे प्रदेश प्रभारी जो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर रायपुर में बंटी मिठाइयां
मोदी-शाह की तानाशाही उजागर, नड्डा से बेहतर नहीं मिला रबर स्टैंप, नितिन नबीन की नियुक्ति पर बोली कांग्रेस

TAGGED:

BJP WORKING PRESIDENT
CM VISHNU DEO SAI
DELHI
बीजेपी मुख्यालय
CM VISHNU DEO SAI MEET NITIN NABIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.