मीसाबंदियों से मिले सीएम विष्णु देव साय, हनुमान मंदिर पहुंचकर लिया प्रभु का आशीर्वाद

मीसाबंदियों से मिलकर सीएम ने उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली.

Foundation Day of GPM
मंदिर में हवन पूजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 1:23 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 2:35 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम विष्णु देव साय जीपीएम पहुंचे. स्थापना दिवस कार्यक्रम के साथ सीएम साय अरपा महोत्सव के आयोजन में शिरकत करने पहुंचे.

हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ किया

सीएम ने इस मौके पर शहर के पावर हाउस स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की. सीएम ने पूजा के बाद भगवान का आशीर्वाद लेते हुए देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की.

सीएम का जीपीएम दौरा (ETV Bharat)

मीसाबंदियों से मिले सीएम साय

सीएम गौरेला के मंगली बाजार भी पहुंचे, जहांं लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की, उनको सम्मानित किया. इस अवसर पर उन्होंने मीसाबंदी कोमलचन्द जैन एवं शिव कुमार सोनी के निवास पर पहुंचकर शाल एवं श्रीफल भेंटकर उन्हें नमन किया.

मीसाबंदियों से मुलाकात (ETV Bharat)

सीएम ने मीसाबंदियों से कहा, “हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं.” मुख्यमंत्री साय ने आपातकाल के दौरान मीसाबंदियों द्वारा झेली गई पीड़ा और संघर्ष की दास्तां को गंभीरता से सुना और उनके साहस और त्याग को नमन किया.

आपातकाल के कठिन दौर को किया याद

सीएम ने कहा कि मीसाबंदी लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं, जिन्होंने देश में आपातकाल के कठिन दौर में अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया. उनका त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. मुख्यमंत्री ने मीसाबंदियों से संवाद करते हुए उनके अनुभवों को जाना और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली.

मीसाबंदियों से मुलाकात (ETV Bharat)

साय ने कहा कि राज्य सरकार मीसाबंदियों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है. मीसाबंदियों ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दिया जा रहा सम्मान और सहयोग उनके संघर्ष की सच्ची मान्यता है.

इस मुलाकात के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची, विधायक धरसींवा अनुज शर्मा, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे. मीसाबंदियों से मुलाकात के बाद सीएम सीधे मंगली बाजार से पेंड्रा हाई स्कूल स्थित हेलीपैड पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हो गए.

CM VISHNU DEO SAI
MISA DETAINEES
गौरेला पेंड्रा मरवाही
ARPA FESTIVAL
FOUNDATION DAY OF GPM

