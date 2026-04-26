जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार पर चर्चा
रायपुर के CM हाउस में जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देश, छत्तीसगढ़ को मिलेगा लाभ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 26, 2026 at 2:41 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की.
छत्तीसगढ़ में 'निवेश का निमंत्रण'
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योगोन्मुखी और निवेश प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक जगह बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि जापान तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देश है और वहां की उन्नत विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में भूमिका निभा सकता है.
स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस प्रकार के निवेश और सहयोग से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे. साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी.
प्रतिनिधिमंडल ने भी की सराहना
जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार हुआ है. उद्योगों के विस्तार के लिए बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हो रही हैं. प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में अपने निवेश को और बढ़ाने की इच्छा भी जताई.
इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, एफसेनल के डायरेक्टर युकीहिरो मोमोसे, कोनोइके ट्रांसपोर्ट के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर तोशीहीरो फूजीवारा, एफएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार दीक्षित और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी के. डी. दीवान उपस्थित थे.