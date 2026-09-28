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सीएम विष्णुदेव साय ने सुकमा में बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात, पीड़ितों ने मुआवजा वितरण पर उठाए सवाल

सीएम विष्णुदेव साय ने सुकमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. नवीन कश्यप की रिपोर्ट

CM Sai on Sukma tour
सुकमा दौरे पर सीएम साय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 9:54 PM IST

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सुकमा: शबरी नदी के उफान ने सुकमा में तबाही का ऐसा मंजर छोड़ा है, जिससे उबरने की जद्दोजहद अब भी जारी है. तीन दिनों तक बाढ़ के पानी में डूबे रहे सुकमा में सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी. सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाढ़ प्रभावितों का हाल जानने सुकमा पहुंचे. उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. इस दौरान कुछ परिवारों को सूखा राशन और कपड़े वितरित किए गए. राहत सामग्री और मुआवजा राशि के वितरण को लेकर कुछ बाढ़ प्रभावितों ने भेदभाव के आरोप लगाए.

22 गांवों के 30 हजार से अधिक लोग प्रभावित

मुख्यमंत्री ने राजवाड़ा सड़क और वार्ड-12 सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनीं. जिला प्रशासन ने उन्हें बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी दी. प्रशासन के मुताबिक, जिले के 22 गांवों के 30,114 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. इस आपदा में एक व्यक्ति की जान गई, जबकि 10 मकान पूरी तरह और 310 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

सुकमा में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम (ETV BHARAT)

बाढ़ के दौरान निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालकर स्कूलों और राहत शिविरों में ठहराया गया, जहां भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई. बीमारियों की आशंका को देखते हुए हैंडपंपों में ब्लीचिंग पाउडर डालकर जलस्रोतों को सुरक्षित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

CM Sai meets flood affected people
बाढ़ प्रभावितों से सीएम साय की मुलाकात (ETV BHARAT)

बाढ़ से लोगों को भारी परेशानी

शबरी नदी का जलस्तर घटने के बाद लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हैं. घरों में घुसे पानी से घरेलू सामान और जरूरी वस्तुएं खराब हो गई हैं. ऐसे में घरों की सफाई, जरूरी सामान की व्यवस्था और सामान्य जीवन को पटरी पर लाना प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. दूसरी तरफ राहत सामग्री और मुआवजा राशि के वितरण में भेदभाव के आरोपों ने राहत व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. इन आरोपों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बाढ़ से हुए मकान, फसल और जनहानि का सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे पूरा होने के बाद नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा. बाढ़ प्रभावितों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ खड़ी है. उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

पोलावरम बांध विस्थापन पर बोले मुख्यमंत्री

पोलावरम बांध से कोंटा क्षेत्र के गांवों के डूब प्रभावित होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विस्थापन से पहले लोगों को बसाने की है. नए सर्वे में प्रभावित गांवों की संख्या 18 से अधिक भी हो सकती है. सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और प्रभावितों के हित में निर्णय लिया जाएगा.

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बाढ़ से हुए नुकसान का होगा आकलन, सरकार हर सहायता के लिए तैयार, जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश- सीएम साय

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