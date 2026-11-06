युवा लोककलाकार प्रांजल सिंह को CM साय ने लिखा पत्र, पारंपरिक विधाओं को सहेजने के योगदान को सराहा
Gen Z युवा प्रांजल जैसे कलाकार राज्य की लोकसंस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की मजबूत कड़ी- मुख्यमंत्री
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 8:46 PM IST
रायपुर: शहर के युवा लोककलाकार प्रांजल सिंह राजपूत के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्नेहिल पत्र लिखा है. मुख्यमंत्री ने पत्र लिखते हुए प्रांजल की कला साधना, शिक्षा और भरथरी लोकगायन के संरक्षण-संवर्धन के प्रयासों की सराहना की. इसे लेकर युवा कलाकार ने भावुक और खुश होते हुए सीएम का धन्यवाद किया.
मुख्यमंत्री की पत्र पाकर भावुक हुए प्रांजल
मुख्यमंत्री का पत्र प्राप्त होने पर अपनी खुशी साझा करते हुए प्रांजल सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी की पाती मिलना मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद भावुक और गौरव का क्षण है. उन्होंने न केवल मेरी कला को बल्कि मेरी शिक्षा को भी सराहा है. मुख्यमंत्री जी का यह स्नेह और प्रोत्साहन मुझे छत्तीसगढ़ी लोककला को और अधिक समर्पित भाव से आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा.
आज उनका पत्र पाकर मेरा मन गदगद हो गया है और यह मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय पल है.- प्रांजल सिंह, युवा कलाकार
मुख्यमंत्री के पत्र में लोककला साधना की सराहना
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने पत्र में प्रांजल सिंह की बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उन्होंने भौतिकी (Physics) में स्नातकोत्तर (Post Graduation) शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद लोकसंगीत की अलग-अलग विधाओं को जीवंत रखा है. रेखा जलक्षत्री के मार्गदर्शन में भरथरी सीखने की उनकी यह कला यात्रा अब अन्य नवोदित साधकों तक भी पहुंच रही है.
प्रांजल की तारीफ
मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रांजल अपनी भरथरी प्रस्तुतियों में गायन के साथ-साथ अभिनय और नृत्य को भी बखूबी स्थान देते हैं. इसके साथ ही, उन्होंने 'अहिल्या गाथा' की शानदार प्रस्तुति के जरिए लोकविधाओं में कई नए और रचनात्मक प्रयोग किए हैं.
नई पीढ़ी को निःशुल्क दे रहे हैं प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री साय ने युवा कलाकार द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यों की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि प्रांजल 'लोकगाथा भरथरी' के माध्यम से नए कलाकारों को पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं. इसके अलावा, 'आकार' शिविर के जरिए बच्चों से लेकर वरिष्ठजनों तक को अपनी कला का ज्ञान बांट रहे हैं.
प्रधानमंत्री के आह्वान और Gen Z पीढ़ी की भूमिका
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की लोकपरंपराओं और कथावाचन की शैलियों को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित करने के आह्वान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भरथरी सीखने और सिखाने का प्रांजल का यह प्रयास इसी राष्ट्रीय भावना से मजबूती से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री ने प्रांजल सिंह को Gen Z पीढ़ी के उन होनहार युवाओं में शुमार किया, जिनके कंधों पर छत्तीसगढ़ की लोककलाओं की आगे की गौरवशाली यात्रा टिकी हुई है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रांजल सिंह के पिता कमलेश सिंह एवं माता ममता राजपूत को सादर अभिवादन दिया.