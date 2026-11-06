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युवा लोककलाकार प्रांजल सिंह को CM साय ने लिखा पत्र, पारंपरिक विधाओं को सहेजने के योगदान को सराहा

युवा लोककलाकार प्रांजल सिंह को CM साय ने लिखा पत्र ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: शहर के युवा लोककलाकार प्रांजल सिंह राजपूत के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्नेहिल पत्र लिखा है. मुख्यमंत्री ने पत्र लिखते हुए प्रांजल की कला साधना, शिक्षा और भरथरी लोकगायन के संरक्षण-संवर्धन के प्रयासों की सराहना की. इसे लेकर युवा कलाकार ने भावुक और खुश होते हुए सीएम का धन्यवाद किया.

मुख्यमंत्री की पत्र पाकर भावुक हुए प्रांजल मुख्यमंत्री का पत्र प्राप्त होने पर अपनी खुशी साझा करते हुए प्रांजल सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी की पाती मिलना मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद भावुक और गौरव का क्षण है. उन्होंने न केवल मेरी कला को बल्कि मेरी शिक्षा को भी सराहा है. मुख्यमंत्री जी का यह स्नेह और प्रोत्साहन मुझे छत्तीसगढ़ी लोककला को और अधिक समर्पित भाव से आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा.