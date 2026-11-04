जशपुर दौरे पर सीएम साय, लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में हुए शामिल, सामुदायिक भवन का भी किया लोकार्पण
सीएम साय ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की भी घोषणा की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 8:45 PM IST
जशपुरनगर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को जशपुर दौरे पर रहे. यहां वे राजनीतिक और विकासात्मक दोनों कार्यक्रमों में शामिल हुए. रणजीता स्टेडियम में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के तहत आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा. वहीं, जशपुर शहर को बड़ी सौगात देते हुए 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपये की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने उत्तर जशपुर क्षेत्र में एक अन्य सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.
'कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या की'
रणजीता स्टेडियम में आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री साय का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया. सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी. उस दौरान जनता पर अत्याचार हुए और कई परिवार प्रभावित हुए. आज वही कांग्रेस विदेशी ताकतों की शह पर देश को अस्थिर करने के लिए संविधान बचाने का ढोंग कर रही है. उन्होंने कहा कि 55 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने विकास के नाम पर खोखले नारे दिए और घोटालों के नए रिकॉर्ड बनाए. यही वजह है कि जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है.
पहले भारत विश्व अर्थव्यवस्था में दसवें स्थान पर था, जबकि आज चौथे स्थान पर पहुंच चुका है. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. भाजपा देश के विकास और जनता के हितों के लिए काम कर रही है- विष्णुदेव साय, सीएम
'कांग्रेस की सच्चाई गांव-गांव तक बताएं'
CM साय ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से गांव-मोहल्लों तक पहुंचकर कांग्रेस के वोट चोरी के दावों की सच्चाई बताने की अपील की. वहीं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि भाजपा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सड़क पर उतरकर जवाब दे रही है.
आमसभा के बाद निकली पदयात्रा
सभा के बाद मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई. रैली रणजीता स्टेडियम से शुरू होकर सिटी कोतवाली, जय स्तंभ चौक, बालाजी मंदिर, महाराजा चौक, बजरंग बली चौक और पुरानी टोली होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई. रैली में शामिल लोग हाथों में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे.
विकास कार्यों का भी लोकार्पण-शिलान्यास
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर शहर के बीचों-बीच नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया. 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपये की लागत से निर्मित इस भवन को सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए तैयार किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र साबित होगा. खासकर मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी-विवाह, जन्मदिन और सालगिरह जैसे आयोजनों के लिए अब महंगे टेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा.
जानिए भवन की खासियत
नवनिर्मित भवन में कुल आठ कमरे बनाए गए हैं. सभी कमरों में अटैच लेट-बाथरूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे आयोजन में शामिल होने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तर जशपुर क्षेत्र में भी सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की. इससे शहर के दूसरे हिस्से के लोगों को भी सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सकेगा.