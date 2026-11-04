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जशपुर दौरे पर सीएम साय, लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में हुए शामिल, सामुदायिक भवन का भी किया लोकार्पण

जशपुर दौरे पर सीएम साय, लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में हुए शामिल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को जशपुर दौरे पर रहे. यहां वे राजनीतिक और विकासात्मक दोनों कार्यक्रमों में शामिल हुए. रणजीता स्टेडियम में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के तहत आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा. वहीं, जशपुर शहर को बड़ी सौगात देते हुए 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपये की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने उत्तर जशपुर क्षेत्र में एक अन्य सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.

जशपुर दौरे पर सीएम साय, लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 'कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या की' रणजीता स्टेडियम में आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री साय का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया. सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी. उस दौरान जनता पर अत्याचार हुए और कई परिवार प्रभावित हुए. आज वही कांग्रेस विदेशी ताकतों की शह पर देश को अस्थिर करने के लिए संविधान बचाने का ढोंग कर रही है. उन्होंने कहा कि 55 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने विकास के नाम पर खोखले नारे दिए और घोटालों के नए रिकॉर्ड बनाए. यही वजह है कि जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है.