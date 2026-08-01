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छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर केन्द्र ने दिया हर सहयोग का भरोसा, लखपति दीदी सम्मेलन में आएंगे पीएम मोदी- सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं. उन्होंने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ दौरे का निमंत्रण दिया है.

CM Sai extends invitation to PM Modi
पीएम मोदी को सीएम साय ने दिया निमंत्रण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 9:10 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम लोग तीन दिनों के प्रवास पर दिल्ली गए थे. सीएम ने कहा कि दिल्ली प्रवास बहुत ही अच्छा रहा. पहले दिन माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों ने मुलाकात की. हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी हमारे साथ थे. इस दौरे पर बस्तर के लोग, पद्मश्री और बस्तर पंडुम के विजेता भी थे. इनके अलावा मांझी, चालकी जिनका बस्तर दशहरा को संचालित करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है. सबका पहली बार राष्ट्रपति भवन में जाना हुआ था. इतने बड़े जन जातीय समाज के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हुआ. महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने कर कमल से अंग वस्त्र पहनाकर बस्तर के लोगों का स्वागत किया. राष्ट्रपति भवन के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित भी किया. दोपहर का भोजन भी राष्ट्रपति भवन में हुआ और सब का सौभाग्य की उन्होंने भोजन परोसा.

पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया- सीएम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई. बस्तर के नक्सल मुक्त गांवों का विद्युतीकरण होना है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गया हुआ है. इसकी स्वीकृति के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया है. राजनांदगांव में प्रस्तावित जो यूरिया संयंत्र है उसके लिए हम लोगों ने जमीन भी प्रदान कर दिया है. 421 एकड़ जमीन है. इसकी स्वीकृति के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी आग्रह किए हैं. हमारे प्रदेश में आयुर्वेद का एम्स खोलने का भी आग्रह हमने प्रधानमंत्री जी से की है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्नेह के साथ सब बातों को सुना है और कहा है कि यह काम हमारे प्रदेश में होंगे. आने वाले समय में यहां पर लखपति दीदियों का बड़ा महा सम्मेलन करेंगे उसका आमंत्रण प्रधानमंत्री जी को दिए हैं. उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया है. वे इस सम्मेलन में आएंगे.

दिल्ली दौरे से छत्तीसगढ़ पहुंचे सीएम साय (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा

सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन में मुलाकात हुई है. उनके पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है तो हम लोगों ने उनसे बस्तर को लेकर निवेदन किया है. हमारे बस्तर क्षेत्र में बसाहट के 10 किलोमीटर की परिधि को एक यूनिट मानकर वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति दी जाए. सार्वजनिक वितरण तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है. उनसे आग्रह किए हैं कि प्रत्येक महीना 5 लाख मीट्रिक टन चावल यहां से लें ताकि जल्दी-जल्दी यहां पर लोगों को मदद मिले. केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम से भी मुलाकात हुई है. बस्तर क्षेत्र का जो 461 गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाने के लिए विशेष वित्तीय सहयोग पर बातचीत हुई है.

महानदी जल विवाद का होगा समाधान

सीएम ने कहा कि महानदी जल बंटवारे का मामला है. जो कई वर्षों से ओडिशा के साथ विवाद चल रहा था. बड़ा गौरव का विषय है कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है उसमें लगातार प्रयास हो रहा है. अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी के साथ हमारी मीटिंग हुई. सीएम ने कहा कि केन्द्रीय जल आयोग को 3 महीने में प्रदेश के हित और अधिकार को देखते हुए इसका निर्णय करने को कहा गया है. अब आने वाले 3 महीने से जल बंटवारे का भी समाधान हो जाएगा.

रेल मंत्री से हुई चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भी विषय में चर्चा हुई है. खुशी का विषय है कि कई सौगात हम लोगों को मिलने वाला है. सीएम ने कहा कि उसमें एक कटघोरा से डोंगरगढ़ नया रेलवे लाइन परियोजना है. यह 295 किलोमीटर लंबा है. अब इस लाइन के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है. इस रेल लाइन के बनने से कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा, बैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक रेल लाइन जाएगी. इससे कई हमारे ऐसे जिले जो रेल सेवा से नहीं जुड़े हैं वह रेल सेवा से जुड़ जाएंगे. वहां भी अब रेल पहुंच सकेगी. छत्तीसगढ़ के लिए अंबिकापुर धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा और अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन की भी स्वीकृति का हमने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है. रावघाट जगदलपुर रेल लाइन की स्वीकृति पहले ही मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है. छत्तीसगढ़ के लिए कई विकास योजनाएं आने वाली है.

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