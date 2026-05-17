ETV Bharat / state

जशपुर में बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप, सीएम साय ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, संगठन मजबूत करने पर फोकस

जशपुर में बीजेपी का जिला प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है. सीएम साय ने इस कैंप में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है.

BJP Training Camp in Jashpur
जशपुर में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुर: बीजेपी लगातार पार्टी को मजबूत करने के कार्य में लगी हुई् है. इस मकसद के तहत जशपुर में बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हुई है. यह प्रशिक्षण शिविर दो दिनों तक चलेगा. सीएम विष्णुदेव साय इस ट्रेनिंग कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान जिला प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने की अपील की है.

बीजेपी राष्ट्र सेवा के मकसद से करती है कार्य- सीएम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और इसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी विचारधारा, नीति और सिद्धांत हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि “राष्ट्र सेवा और जनसेवा” के उद्देश्य से सरकार बनाती है. यही कारण है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में वैचारिक संस्कार और संगठनात्मक अनुशासन होना बेहद आवश्यक है.

जशपुर के दौरे पर सीएम साय (ETV BHARAT)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत आज भी भाजपा की कार्यशैली का आधार हैं. मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वे पार्टी की रीति-नीति को जन-जन तक पहुंचाएं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

CM Sai attends Jashpur BJP training camp
जशपुर बीजेपी ट्रेनिंग कैंप में शामिल होते सीएम साय (ETV BHARAT)

बीजेपी लगातार कर रही ट्रेनिंग कैंप का आयोजन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पार्टी समय-समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करती रहती है. इससे पहले मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और अब जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रशिक्षण वर्ग में कुल 12 विषय शामिल किए गए हैं, जिन पर अलग-अलग विशेषज्ञ भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे. कार्यकर्ता इन विषयों पर चर्चा सुनेंगे, नोट्स तैयार करेंगे और उन्हें संगठनात्मक कार्यों में लागू करेंगे.

BJP Training Session in Jashpur
जशपुर में बीजेपी का ट्रेनिंग सेशन (ETV BHARAT)

प्रशिक्षण वर्ग का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन की कार्यपद्धति, सरकार की योजनाओं और जनसंपर्क के तौर-तरीकों से बेहतर तरीके से जोड़ना है, ताकि वे जनता के बीच प्रभावी भूमिका निभा सकें- विष्णुदेव साय, सीएम,छत्तीसगढ़

इस प्रशिक्षण वर्ग में संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं, सोशल मीडिया की भूमिका सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

सुशासन तिहार 2026: सीएम का हेलीकॉप्टर जांजगीर चांपा के कोसला गांव में उतरा, कौशल्या मंदिर में साय ने की पूजा

पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई के लिए बीजेपी सरकार दोषी: कांग्रेस

TAGGED:

BJP TRAINING CAMP IN JASHPUR
जशपुर में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय
CM VISHNU DEO SAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.