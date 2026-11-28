छत्तीसगढ़ में पहले सोलर प्लांट का सीएम साय ने किया लोकार्पण, जशपुर के कुंजारा की बदली तकदीर
जशपुर के कुंजारा में प्रदेश के पहले 280 किलोवाट सोलर प्लांट का लोकार्पण सीएम साय ने किया है. तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 9:10 PM IST
जशपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को जशपुर के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी है. ग्राम पंचायत कुंजारा में 2 करोड़ रुपये की लागत से सोलर प्लांट का उन्होंने लोकार्पण किया. यह राज्य का पहला 280 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र है. इस प्लांट से ग्राम पंचायत को हर साल अनुमानित 18.75 लाख रुपये की आमदनी होगी.
इसके बाद सीएम ग्राम पंचायत कंडोरा में आयोजित सोहराई करमा महोत्सव में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रौतिया समाज भवन और अखरा विकास कार्यों का लोकार्पण किया. सीएम साय ने लोगों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील की.मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कुंजारा ग्राम पंचायत में 20 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण और सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की.
कुंजारा सोलर प्लांट के बारे में जानिए
कुंजारा में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत जशपुर के प्रस्ताव पर स्वीकृत किया गया है. भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की इस पहल को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के माध्यम से पूरा किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंजारा अब बिजली उत्पादन करने वाली ग्राम पंचायत बन गई है, यह गांव सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी आय अर्जित कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा।
बिजली से होने वाली आय विकास पर होगी खर्च
280 किलोवाट क्षमता का संयंत्र सालाना लगभग 4 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा. उत्पादित बिजली सीधे विद्युत ग्रिड में प्रवाहित होगी. वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से जशपुर जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में होने वाली बिजली खपत के साथ इसका समायोजन किया जाएगा. इससे सरकारी कार्यालयों के बिजली बिल में बचत होगी और इस बचत में से 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से राशि ग्राम पंचायत कुंजारा के खाते में जमा कराई जाएगी. इस व्यवस्था से पंचायत को प्रतिमाह लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये और सालाना करीब 18.75 लाख रुपये का लाभांश मिलने का अनुमान है. पंचायत इस राशि का उपयोग ग्रामसभा के प्रस्ताव के अनुसार स्थानीय विकास और अधोसंरचना निर्माण के कार्यों में कर सकेगी.
सोहराई करमा महोत्सव में सीएम हुए शामिल
इसके बाद सीएम ग्राम पंचायत कंडोरा में आयोजित सोहराई करमा महोत्सव में शामिल हुए. यहां उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा मद से 50-50 लाख रुपये की लागत से निर्मित अखिल भारतीय रौतिया समाज भवन और अखरा विकास कार्यों का लोकार्पण किया. दोनों कार्यों पर कुल एक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
नेशनल हाईवे पर स्थित यह भवन सामाजिक एकता, संगठन और सामूहिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा. इससे समाज के आयोजनों के साथ नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं से जोड़ने में मदद मिलेगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने तीन साल की उपलब्धियों का जिक्र किया
इस अवसर पर सीएम साय ने राज्य में बीजेपी सरकार के तीन साल को लेकर उपलब्धियां गिनाई. सीएम साय ने कहा कि इन तीन वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया गया है. महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 33 किश्तों में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है. किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं. प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का लाभ दिया जा रहा है. धान खरीदी के अंतर की राशि भी किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी.