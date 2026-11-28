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छत्तीसगढ़ में पहले सोलर प्लांट का सीएम साय ने किया लोकार्पण, जशपुर के कुंजारा की बदली तकदीर

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ( ETV BHARAT )

जशपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को जशपुर के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी है. ग्राम पंचायत कुंजारा में 2 करोड़ रुपये की लागत से सोलर प्लांट का उन्होंने लोकार्पण किया. यह राज्य का पहला 280 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र है. इस प्लांट से ग्राम पंचायत को हर साल अनुमानित 18.75 लाख रुपये की आमदनी होगी.

इसके बाद सीएम ग्राम पंचायत कंडोरा में आयोजित सोहराई करमा महोत्सव में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रौतिया समाज भवन और अखरा विकास कार्यों का लोकार्पण किया. सीएम साय ने लोगों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील की.मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कुंजारा ग्राम पंचायत में 20 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण और सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की.