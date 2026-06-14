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जांजगीर चांपा जिले में CM साय ने 295 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास, सत्य निज नाम आश्रम की तारीफ

जिले के राछा पोड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नशे के खिलाफ जन आंदोलन का किया आह्वान, बारिश के बीच सत्संग में हुए शामिल

Janjgir Champa Vishnu Deo Sai
जांजगीर चांपा जिले में CM साय ने 295 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 8:12 PM IST

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जांजगीर-चांपा: जिले के नवागढ़ क्षेत्र के राछा पोड़ी गांव स्थित सत्य निज नाम आश्रम में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने 295 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन किया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, सांसद कमलेश जांगड़े समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे.

नवागढ़ क्षेत्र के राछा पोड़ी गांव पहुंचे CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशा मुक्ति को बताया सबसे बड़ी चिंता

मुख्यमंत्री ने सत्संग को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में निवास करते हैं. उन्होंने सत्य निज नाम आश्रम द्वारा मांस, मदिरा और नशामुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति सरकार के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने नशे के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया.

जांजगीर-चांपा जिले में महिला कमांडो समूहों द्वारा नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान समाज सुधार की दिशा में सराहनीय पहल है- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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295 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं

सत्य निज नाम आश्रम के बाबा कबड्डी दास और ग्राम पंचायत की मांग पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इनमें राछा पोड़ी के राम सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपये, महिलाओं के लिए आजीविका भवन निर्माण, साहू समाज भवन के लिए 15 लाख रुपये, नवागढ़ में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तथा राछा पोड़ी में नया धान खरीदी केंद्र शुरू करने की घोषणा शामिल है.

बारिश के बीच सत्संग में रहे शामिल

मुख्यमंत्री के सत्संग परिसर पहुंचने के बाद तेज बारिश शुरू हो गई. इसके बावजूद वे करीब 40 मिनट तक सत्संग में मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को संबोधित किया.

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नशे के खिलाफ जन आंदोलन का किया आह्वान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में प्रदेश में विकास की शुरुआत हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने कई योजनाओं में जनता को लाभ से वंचित किया. वहीं भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा किया गया और गरीबों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर विकास कार्यों को गति दी है और प्रदेश में खुशहाली लाने का काम किया है.

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