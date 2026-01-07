ETV Bharat / state

सिरकट्टी आश्रम में राम जानकी मंदिर, धर्मध्वजा स्थापना, सीएम विष्णु देव साय ने की पूजा अर्चना

खास बात यह है कि राम जानकी मंदिर ठीक अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है. धर्म ध्वजा स्थापना के दौरान बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ लोग मौजूद रहे.

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय (पान्डुका) सिरकट्टी आश्रम पहुंचे. उन्होंने राम जानकी मंदिर में धर्मध्वजा स्थापना की. सीएम साय ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. इस धार्मिक आयोजन में डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री गुरु खुशवंत साहेब भी मौजूद रहे. इस आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए.

सीएम ने की धर्मध्वजा की स्थापना (ETV Bharat)

51 कुंडीय श्रीराम चरितमानस महायज्ञ का आयोजन

नवनिर्मित राम जानकी मंदिर में आज धर्मध्वजा की स्थापना के मौके पर भव्य पूजा का भी आयोजन किया गया है. इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में 51 कुंडीय श्रीराम चरितमानस महायज्ञ का आयोजन में 6 जनवरी से चल रहा है, जो 12 जनवरी तक चलेगा. आज धर्मध्वजा की स्थापना के साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने वालों की भारी भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई है.

मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी बातें

यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं के दान से 10 सालों में बना है. यह अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है. मंदिर की लागत लगभग 9 करोड़ रु आई है. इसे राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किया है. सीएम विष्णु देव साय ने भी कहा कि आने वाले दिनों में ये गरियाबंद जिले का ये राम जानकी मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी खास जगह बनाएगा. आयोजन में आस पास के दर्जनों गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए.



राजिम जयंती महोत्सव

सीएम विष्णुदेव साय का राजिम जयंती महोत्सव में शामिल होने का भी कार्यक्रम है. सीएम विष्णु देव साय के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.