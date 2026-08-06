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विकसित भारत जी राम जी, सीएम विष्णुदेव साय ने बताई खूबियां, 26 जनवरी तक तीन अभियान पूरे करने पर जोर

रायपुर : वीबी जी राम जी को लेकर सीएम विष्णुदेव ने जानकारी दी. विकसित भारत जी राम जी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी को मालूम है कि 1 जुलाई 2026 से हमारे देश में विकसित भारत जी राम जी योजना प्रारंभ हो चुकी है.इसके लिए हम पीएम नरेंद्र मोदी के आभारी हैं. ये योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है बल्कि ग्रामीण विकास,जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और कृषि आजीविका को भी सशक्त बनाने की पहल है. इस योजना के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री की संकल्पना है कि देश को 2047 तक विकसित भारत के तौर पर खड़ा करने का. उसमें महत्वपूर्ण भूमिका योजना निभाएगी.

साल में 125 दिन का मिलेगा रोजगार

जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं उनकी डिमांड पर 125 दिन का रोजगार स्वीकृत होगा. इसके लिए मौजूदा फाइनेंसियल ईयर में राज्यांश सहित 5191 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके पहले तीन महीने तक इस फाइनेंसियल ईयर में रोजगार गारंटी का भी काम चला. जिसमें 1 हजार 264 करोड़ रुपए के काम तीन महीने में हुए. ये 1 जुलाई से ये लागू हुआ है. अब तक फाइनेंसियल 6855 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश को मिल रहा है. जो अब तक का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार एवं विकास के लिए वित्तीय निवेश है. इसके लिए हम एक बार फिर प्रधानमंत्री का आभार करना चाहेंगे.

26 जनवरी तक तीन अभियान पूरे करने पर जोर (Etv Bharat)

वीबी जी राम जी योजना में 318 किस्म के काम

प्रथम किस्त के तौर पर हमारे प्रदेश को 1538 करोड़ 93 लाख की राशि मिल चुकी है.इसमें एक और खूबी है इसमें जो नरेगा की मजदूरी 261 रुपए प्रतिदिन थी उसे बढ़ाकर 300 रुपया किया गया है. 39 रुपया की बढ़ोतरी इसमें प्रतिदिन हुआ है जिसका लाभ हमारे मजदूरों को मिलेगा. इस योजना के तहत इसमें कृषि प्रधान देश में बड़ा निर्णय लिया गया है.जिसमें साल में 2 माह तक ये योजना बंद रहेगी.इन दो महीनों में खेती किसानी करने वाले लोगों को मजदूर आसानी से मिल जाएंगे. इससे खेती कार्य करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी.इस योजना में एक और खूबी ये भी है कि इस योजना में कुल 318 तरह के काम होंगे.

इसमें चार श्रेणियों में काम होंगे.इसमें जल सुरक्षा काफी प्राथमिकता दिया गया है. विकसित भारत में 107 तरह के जल संरक्षण और जल संरचना से जुड़े काम होंगे. इसी तरह ग्रामीण अधोसंरचना के तहत 90 तरह के काम होंगे. गांव में आजीविका संवर्धन के लिए 86 प्रकार के काम इस योजना के तहत लिए जा सकेंगे.जलवायु अनुकूल एवं आपदा प्रबंधन के कार्य इस योजना के तहत 35 तरह के काम लिए जा सकेंगे.इसमें प्राकृतिक आपदा, बाढ़, जंगल में आग जैसी चीजों के लिए इस योजना के तहत काम लिए जा सकेंगे- विष्णुदेव साय, सीएम

पहला अभियान- हर स्कूल में शौचालय

15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक मेरी बेटी मेरा अभिमान नाम से अभियान चलेगा.6671 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण होगा.इसमें कुल 286.85 करोड़ रुपए खर्च होंगे.