जशपुर में सीएम साय ने दिया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र, लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील

जशपुर के फरसाबहार में सीएम साय ने विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया.

CM Sai in Jashpur
जशपुर में सीएम साय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 28, 2025 at 9:18 PM IST

4 Min Read
जशपुर: मंगलवार को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के फरसाबहार में पहुंचे. यहां उन्होंने 40.89 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इस अवसर पर उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पाद के उपयोग की अपील की.

फरसाबहार को मिली विकास की रफ्तार: सीएम साय ने फरसाबहार में कई तरह के विकास कार्यों की शुरुआत की. उन्होंने कुल 40 करोड़ 89 लाख 26 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 13 विकासकार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. इनमें 4 करोड़ 16 लाख 41 हजार रुपए की लागत से 4 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं. इसके अलावा 36 करोड़ 72 लाख 85 हजार रुपए की लागत से 9 कार्यों का भूमिपूजन भी शामिल है.

जशपुर में विकास कार्यों की लगी झड़ी (ETV BHARAT)

13 विकासकार्यों से फरसाबहार में विकास को मिलेगी रफ्तार: जशपुर के फरसाबहार में कुल 13 विकास कार्यों को सीएम ने हरी झंडी दिखाई है.

  • मस्कामारा से लवाकेरा मेन रोड तक मार्ग : कुल लागत 1,81,32,000 रुपये
  • अंबाकछार पहुंच मार्ग : कुल लागत 1,29,56,000 रुपये
  • सिंहटोला में आससीसी पुलिया का निर्माण: 10 लाख रुपये की लागत
  • मुण्डाडीह पहुंच मार्ग: 95 लाख से ज्यादा की लागत
  • 31 लाख 38 हजार रुपए लागत का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट
  • 23 करोड़ 96 लाख 94 हजार रुपए लागत का पमशाला-सरईटोला मार्ग
  • 1 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए लागत का फरसाबहार विश्रामगृह
  • 1.5 से 1.9 करोड़ रुपए लागत के प्राथमिक और प्री-मैट्रिक आदिवासी छात्रावासों के भवन का निर्माण
CM Sai involved in development works
विकास कार्यों में शामिल सीएम साय (ETV BHARAT)

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बनाया वैश्विक शक्ति: सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का उद्देश्य देश को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना है. उन्होंने कहा यह कार्यक्रम पूरे देश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है. जशपुर जिले में पत्थलगांव और जशपुर विधानसभा में यह आयोजन पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है. आज फरसाबहार में भी जनता के सहयोग से यह कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 24 घंटे में 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं. उन्होंने भारत को आर्थिक रुप से 11वें स्थान से उठाकर 5वें स्थान पर पहुंचाया है. अब उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. आने वाले समय में रूस और अमेरिका के बाद आर्थिक रूप से तीसरे स्थान पर भारत होगा. यह हमारे प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम होगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

Slogan of self-reliant India from Jashpur
जशपुर की धरती से आत्मनिर्भर भारत का नारा (ETV BHARAT)

"भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान डरा": सीएम साय ने कहा कि पहले भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान जैसे देश आतंक फैलाते थे, लेकिन आज भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मनों को उनके ठिकानों पर मारने में सक्षम है.

हमारा देश किसी को छेड़ता नहीं, पर जो हमें छेड़ेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

Gift of development works in Jashpur
जशपुर में विकास कार्यों का उपहार (ETV BHARAT)

"लोग स्वदेशी को अपनाएं": सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों से अपील की है कि वे स्वदेशी को अपनाएं. उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था. इसका अर्थ यह है कि यह केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है. हमें अपने दुकानों और घरों में स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए.

व्यापारियों से आग्रह है कि वे अपने दुकानों पर यह लिखें.यहां केवल स्वदेशी वस्तुएं बिकती हैं. ताकि देश का पैसा देश में रहे और भारत आर्थिक रूप से सशक्त बने- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

लोगों ने सीएम साय का किया स्वागत: इस अवसर पर फरसाबहार के लोगों ने सीएम विष्णुदेव साय का आत्मीय स्वागत किया. सीएम साय के आत्मनिर्भर भारत के लिए शुरू किए गए विकास कार्यों को लेकर आभार जताया. सीएम ने लोगों से अपील कि वे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं.

