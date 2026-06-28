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मन की बात से UCC तक, CM साय का डबल मैसेज, विकास के साथ वैचारिक एजेंडे पर भी फोकस

मन की बात कार्यक्रम के मंच से सीएम विष्णुदेव साय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कही है.

Mann Ki Baat and UCC
मन की बात और यूसीसी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 4:09 PM IST

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रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने सिर्फ जनभागीदारी और प्रेरणा का संदेश ही नहीं दिया बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसी मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर भी बड़ा सियासी संकेत दे दिया. एक ओर प्रधानमंत्री के संदेशों को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा गया, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी का रोडमैप भी सामने रख दिया गया.

मुख्यमंत्री निवास में सुनी मन की बात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और भाजपा नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी सुनी. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव और जनभागीदारी को नई दिशा देता है.

यूसीसी पर सीएम साय का बयान (ETV BHARAT)

विकसित भारत का संदेश,नवाचार और जनभागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री हर महीने देशभर के प्रेरणादायी प्रयासों और नवाचारों को देशवासियों तक पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई नवाचारों का भी 'मन की बात' में उल्लेख होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है. इस बार प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की गणेश प्रतिमा अपनाने और जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने पर बल दिया. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार, अंधविश्वास के खिलाफ वैज्ञानिक सोच और देशभर में चल रहे प्रेरक अभियानों का उल्लेख कर समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया.

मन की बात के बाद UCC पर बड़ा अपडेट

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार UCC लागू करने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है. इसके लिए समिति का गठन किया जा चुका है, जो सभी वर्गों और समाज के प्रतिनिधियों से संवाद कर सुझाव जुटाएगी. समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी.

एक मंच,दो संदेश, सियासी मायने भी अहम

प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के जरिए जहां विकास, जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया. वहीं मुख्यमंत्री साय ने उसी मंच से UCC जैसे वैचारिक मुद्दे पर सरकार की मंशा भी स्पष्ट कर दी. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार विकास के एजेंडे के साथ-साथ अपने वैचारिक वादों को भी समानांतर गति देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है.

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