सीएम साय ने सेवा संवाद यात्रा को दिखाई हरी झंडी, 27 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया
सेवा संवाद यात्रा की धरसींवा से शुरुआत, 144 गांवों में जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे, 13 दिसंबर को सरकार के हो रहे 3 साल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 8:59 PM IST
रायपुर. गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए धरसींवा विधानसभा में सेवा संवाद यात्रा की शुरुआत की गई. CM साय ने रायपुर जिले के ग्राम चरौदा में विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह यात्रा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों तक पहुंचेगी. इसके जरिए जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को 27 करोड़ 53 लाख 87 हजार रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी. साथ ही चरौदा के ऐतिहासिक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने और गांव में नवीन मंगल भवन निर्माण की घोषणा की.
144 गांवों तक पहुंचेगी यात्रा
ग्राम चरौदा से शुरू हुई सेवा संवाद यात्रा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के सभी 144 गांवों तक पहुंचेगी. यात्रा के दौरान गांवों में लोगों से संवाद कर उनकी जरूरतों और स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली जाएगी. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी. पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा.
मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों का विकास और किसानों की समृद्धि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इन परियोजनाओं से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, ग्रामीण सड़कों का विस्तार होगा और बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी.
जनप्रतिनिधियों का जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझना बेहद महत्वपूर्ण है. शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उनका लाभ जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे. सेवा संवाद यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
पहली कैबिनेट में 18 लाख परिवारों को आवास की मंजूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य लेकर काम शुरू किया है. सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
अब दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहा विकास
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में सफलता मिली है. बस्तर के जिन दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्य पहुंचाना चुनौतीपूर्ण था, वहां अब सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है.
चरौदा को मिलेगा नया मंगल भवन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरसींवा विधायक अनुज शर्मा की मांग पर ग्राम चरौदा के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. ऐतिहासिक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेड निर्माण और पेवर ब्लॉक लगाने की घोषणा की गई. इसके साथ ही ग्राम चरौदा में नवीन मंगल भवन का निर्माण कराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है.
कई विकास कार्यों का भूमिपूजन
- धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 13.37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ.
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 4 करोड़ 56 लाख 86 हजार रुपए की लागत के कई विकास कार्यों का भूमिपूजन
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 2 करोड़ 20 लाख 19 हजार रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन
- मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 6 करोड़ 79 लाख 17 हजार रुपए की लागत के विद्युत विकास कार्यों का भी भूमिपूजन किया.
विकास और जनसंवाद से बदलेगी धरसींवा की तस्वीर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है. सिंचाई, सड़क, बिजली और सामुदायिक सुविधाओं से ग्रामीणों का जीवन आसान होगा. कार्यक्रम में पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.