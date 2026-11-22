ETV Bharat / state

सीएम साय ने सेवा संवाद यात्रा को दिखाई हरी झंडी, 27 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया

धरसींवा विधानसभा में सेवा संवाद यात्रा की शुरुआत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए धरसींवा विधानसभा में सेवा संवाद यात्रा की शुरुआत की गई. CM साय ने रायपुर जिले के ग्राम चरौदा में विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह यात्रा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों तक पहुंचेगी. इसके जरिए जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को 27 करोड़ 53 लाख 87 हजार रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी. साथ ही चरौदा के ऐतिहासिक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने और गांव में नवीन मंगल भवन निर्माण की घोषणा की.