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बगिया में CM साय ने ‘साइंस ऑन व्हील्स’ को दिखाई हरी झंडी, स्कूलों तक पहुंचेगी प्रयोगों की चलती-फिरती विज्ञानशाला

अंतरिक्ष, रोबोटिक्स जैसे विषयों को मॉडल से समझेंगे विद्यार्थी, मुख्यमंत्री बोले- बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना विकसित करने में उपयोगी होगी पहल

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बगिया में CM साय ने ‘साइंस ऑन व्हील्स’ को दिखाई हरी झंडी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को कैम्प कार्यालय बगिया में ‘साइंस ऑन व्हील्स’ वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. विज्ञान को स्कूलों और विद्यार्थियों के और करीब ले जाने वाली यह चलती-फिरती विज्ञानशाला बच्चों को रोचक प्रयोगों, वैज्ञानिक मॉडलों और गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दुनिया से परिचित कराएगी. विशेष रूप से आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा.

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स्कूलों तक पहुंचेगी प्रयोगों की चलती-फिरती विज्ञानशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किताबों से आगे की दुनिया

मुख्यमंत्री साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने की जिज्ञासा होती है. इस जिज्ञासा को वैज्ञानिक सोच, प्रयोग और नवाचार से जोड़ना आवश्यक है. ‘साइंस ऑन व्हील्स’ बच्चों को किताबों में पढ़े विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से समझने का मौका देगी. इससे उनमें सवाल पूछने, प्रयोग करने और समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान खोजने की प्रवृत्ति विकसित होगी.

आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. आने वाला समय नई तकनीकों और नवाचार का है. ऐसे में विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही विज्ञान को प्रैक्टिकल रूप से समझना भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा.- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

क्या है साइंस ऑन व्हील्स?

‘साइंस ऑन व्हील्स’ एक तरह का वाहन है जिसमें विज्ञान के कई नियम और अंतरिक्ष जैसी जानकारी प्रैक्टिकल रूप से मिलती है. इसमें विज्ञान को केवल सैद्धांतिक जानकारी तक सीमित न रखते हुए विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने और गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है. वाहन के माध्यम से स्कूलों तक वैज्ञानिक मॉडल, प्रयोग और प्रदर्शनियां पहुंचाई जाती है. इससे विद्यार्थी विज्ञान के कई सिद्धांतों को सरल और रोचक तरीके से समझ सकेंगे.

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मुख्य रूप से चार महत्वपूर्ण मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्हें ब्रह्मांड और अंतरिक्ष विज्ञान की रोचक दुनिया की जानकारी मिलेगी. वहीं रोबोटिक्स के माध्यम से नई तकनीकों, नवाचार और भविष्य के तकनीकी कौशल की समझ विकसित की जाएगी. इसी तरह सतत विकास मॉड्यूल विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति जागरूक करेगा. वहीं जल निस्पंदन के माध्यम से स्वच्छ जल, जल संरक्षण तथा इससे जुड़े वैज्ञानिक समाधानों को प्रयोगों के जरिए समझाया जाएगा.

तीन राज्यों में संचालित हो रहा ‘साइंस ऑन व्हील्स’

‘साइंस ऑन व्हील्स’ एक राष्ट्रीय पहल है, जिसे छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में प्लक्ष विश्वविद्यालय, IDYM फाउंडेशन और IIT मंडी के सहयोग से लागू किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में इस पहल के माध्यम से विज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा को विद्यार्थियों के और करीब लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

बगिया में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार सहित बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूहों की महिलाएं और नागरिक मौजूद रहे.

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