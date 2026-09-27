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मन की बात में पीएम छत्तीसगढ़ को देते हैं प्राथमिकता, यह हमारे लिए गर्व की बात- सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय ने कांकेर में मन की बात कार्यक्रम सुनी. हर घर मुनगा अभियान पर पीएम की तारीफ पर उन्होंने आभार जताया

CM Vishnu Deo Sai
सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 4:28 PM IST

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कांकेर: सीएम विष्णुदेव साय कांकेर के दौरे पर हैं. यहां के अंतागढ़ में सीएम साय ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना. इस दौरान कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.मुख्यमंत्री साय ने जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना. आदिवासी अंचल में स्थित एकलव्य विद्यालय परिसर में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बने सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया.

मन की बात में पीएम करते हैं छत्तीसगढ़ का जिक्र

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों का ‘मन की बात’ में उल्लेख करते हैं. इनमें बस्तर ओलंपिक, जल संचयन और हर घर मुनगा जैसे अभियान शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने इन विषयों का उल्लेख करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया. सीएम साय ने कहा कि पोषण महीने के दौरान घर घर मुनगा लगाने की मुहिम अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो रही है. इसके बारे में पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया है. यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है. इस अभियान का उद्देश्य पौधरोपण के साथ पोषण के प्रति जागरुकता फैलाना है.

कांकेर में मन की बात कार्यक्रम (ETV BHARAT)

किसानों को मिलेगा मुआवजा-सीएम साय

पत्रकारों ने कच्चे से अंतागढ़ के बीच रेलवे लाइन निर्माण से प्रभावित किसानों के मुआवजे और नौकरी का मुद्दा सीएम साय के सामने उठाया. पत्रकारों ने बताया कि करीब 250 प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा या नौकरी नहीं मिल पाई है. इस पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर नियमों के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा और आवश्यक सहायता दिलाने में मदद की जाएगी.

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