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सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, नितिन नबीन और जेपी नड्डा से की मुलाकात, UPSC एस्पिरेंट्स का भी बढ़ाया हौसला

नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की.

राष्ट्रीय अध्यक्ष से संगठन को लेकर चर्चा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के दौरान संगठन से जुड़े विषयों सहित प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई.इस दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए संगठन के साथ सरकार के समन्वय को सशक्त बनाने के विषय पर सकारात्मक विचार-विमर्श भी सीएम साय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया.

केंद्रीय उर्वरक मंत्री से भी शिष्टाचार भेंट

इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की. इस दौरान जनस्वास्थ्य, चिकित्सा अधोसंरचना, औषधि एवं उर्वरक क्षेत्र सहित विभागीय और समसामयिक विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है. विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हों.

खाद बीज की उपलब्धता पर दी जानकारी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि और उर्वरक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े .खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे.

राज्य में नैने यूरिया और डीएपी को मिल रहा बढ़ावा

सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है. किसानों को इनके लाभों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि खेती में उत्पादन क्षमता बढ़े, लागत कम हो और कृषि अधिक लाभकारी बन सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और जनकल्याण के क्षेत्रों में विकास को नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है. राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है.