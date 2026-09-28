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बाढ़ से हुए नुकसान का होगा आकलन, सरकार हर सहायता के लिए तैयार, जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश- सीएम साय

छत्तीसगढ़ में बाढ़ को लेकर साय सरकार हरकत में है. सीएम साय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 4:55 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में डीप डिप्रेशन के कारण बने मौसम और अर्नब साइक्लोन के परिणाम स्वरुप पिछले 72 घंटे में भारी बारिश हुई है. जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई जिला मुख्यालय का सड़क संपर्क कई गांव से टूट गया है. वहीं बड़ी आबादी को रेस्क्यू करके कैंप में रखा गया है.

बस्तर में बाढ़ के हालात, सीएम साय ने किया हवाई सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री विष्णु देव इस पूरे मामले को लेकर के बस्तर डिवीजन के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किये है. बाढ़ को लेकर जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि मैं सभी जिलों की स्थितियों को देख रहा हूं. बाढ़ से नुकसान हुआ है. उसका आकलन भी किया जा रहा है. लेकिन जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

बाढ़ प्रभावित बस्तर के दौरे पर सीएम साय (ETV BHARAT)

सीएम ने राहत और बचाव कार्य की ली जानकारी

मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया साथ ही जल भराव से प्रभावित क्षेत्र का और उसे हुए नुकसान का आकलन भी किया. राहत और बचाव कार्य के लिए चलाए जा रहे व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया. राहत केंद्र में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से बाढ़ की स्थिति राहत एवं बचाव कार्य के तहत परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता के बारे में भी जानकारी ली.

Floods in Bastar
बस्तर में बाढ़ और राहत बचाव कार्य (ETV BHARAT)

यह आपदा की घड़ी है. जो भी इसमें परिवार परेशान हुए हैं और बाढ़ की चपेट में आए हैं. सरकार उनके साथ खड़ी है. उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ खड़ी- सीएम साय

सीएम ने बस्तर में आए बाढ़ का हवाई दौरा किया. उसके बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार चार दिनों से बारिश की वजह से शबरी नदी उफान पर है. सुकमा के कोंटा इलाके में चार गांव बाढ़ से प्रभावित हुआ. करीब तीन हजार लोग प्रभावित हुए. हमने कैंप लगाकर लोगों को राहत पहुंचाया. सरकार के राहत बचाव कार्य और मदद से जनता प्रसन्न है. हमने अधिकारियों की मीटिंग लेकर बाढ़ से नुकसान के आंकलन का निर्देश दिया है. जिनके घर ढहे हैं ऐसे 300 लोग हैं. उनको मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम ने कहा कि इस दुख और आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ खड़ी है.

Rescue of flood affected people in Bastar
बस्तर में बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रबंधन में जुटे सभी पदाधिकारी एवं निर्देश दिया कि जो भी इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. उसमें सुरक्षा मांगों का पूरा ध्यान रखा जाए. जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए.

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