छत्तीसगढ़ में बेहतर आधारभूत संरचना हो रही विकसित, सड़कों का हो रहा निर्माण- सीएम विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रविवार को बिलासपुर के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 10:53 PM IST
बिलासपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका को कई विकास कार्यों की सौगात दी है. सीएम साय यहां गाडगे जयंती समारोह और कन्नौजिया रजक समाज सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान सीएम साय ने जिले में करीब 41 करोड़ 68 लाख 48 हजार रुपये की लागत से बनने वाले 6 सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया.
बिलासपुर को मिली सड़कों की सौगात
मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ 95 लाख 68 हजार रुपये की लागत से पुरे हुए 4 सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया. इनमें चकरभाठा से दगोरी पहुंच मार्ग और एफसीआई गोदाम परिसर सड़क निर्माण भी शामिल हैं. इसके अलावा दगोरी मुख्य मार्ग से मोहतरा पहुंच रास्ते शामिल हैं. इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के बीच आवागमन की सुविधा विकसित होगी.
बिलासपुर में विकास कार्यों को मिली रफ्तार
सीएम साय ने बिलासपुर में कई विकास कार्यों का ऐलान किया है. जो इस प्रकार है.
- कन्नौजे रजक समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपये की घोषणा
- संत गाडगे भवन के लिए 25 डिसमिल जमीन देने की घोषणा
- सन्नडय कुर्मी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 60 लाख रुपये की घोषणा
- धमनी चकरभाठा के मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में विकास
- नगर पालिका परिषद बोदरी को एयरपोर्ट के समीप खेल मैदान देने की घोषणा
- बोदरी के जोरा तालाब का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा
- वर्मा समाज के सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपये देने की घोषणा
राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है. बेहतर सड़क संपर्क से गांवों और शहरों के बीच दूरी कम होगी तथा विकास की गति भी बढेगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री ने करीबन 15 करोड़ 72 लाख 80 हजार रुपये की लागत वाले 2 नए सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इनमें दर्री-धुमा-सिल्पहरी मार्ग तथा हथनी नवागांव-गोढ़ी-उडगन मार्ग का निर्माण शामिल है. इन परियोजनाओं के पूरे होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा. इलाके में स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा.