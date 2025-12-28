ETV Bharat / state

सीएम विष्णुदेव साय का बेमेतरा दौरा, लोक महोत्सव ओपन पंथी कार्यक्रम में हुए शामिल, विजेताओं का किया सम्मान

सीएम साय ने जिलेवासियों को 165 करोड़ के विकास कार्यों का उपहार दिया है. उन्होंने नहर प्रवर्तन योजना के लिए 40 करोड़ की घोषणा की. इसके साथ ही 10 ग्राम पंचायतों के लिए 5 - 5 लाख के सीसी रोड की स्वीकृति प्रदान की है.

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को बेमेतरा के दौरे पर रहे. वे नवागढ़ में लोक महोत्सव ओपन पंथी नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम के विजेताओं को सीएम साय ने सम्मानित किया. इसके अलावा उन्होंने बेमेतरा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया.

सीएम विष्णुदेव साय ने पंथी नृत्य के विजेताओं को सम्मानित किया. इसके अलावा उन्होंने सतनाम भवन में जोड़ा जैतखाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की. सीएम साय ने नवागढ़ में अटल परिसर का लोकार्पण किया ,है इसके बाद कार्यक्रम स्थल में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया.

सीएम साय ने प्रधानमंत्री आवास के 950 हितग्राहियों को चाबी भेंट कर गृह प्रवेश कराया. जिले के 44 विभिन्न कार्यों का सीएम साय ने लोकार्पण किया. कुल 165 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात सीएम साय ने जिलेवासियों को दी है. सीएम ने नहर विस्तार के लिए 40 करोड़ की घोषणा की.

संत गुरु घासीदास को सीएम साय ने किया नमन

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत गुरु घासीदास को नमन किया. उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त जाति-पाति, ऊँच-नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का कार्य किया. उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाते हुए मानवता को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया.

छत्तीसगढ़ की पावन भूमि गिरौदपुरी में अवतरित बाबा गुरु घासीदास का दर्शन आज भी समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रहा है. मैंने बाबा से कामना की कि उनके आशीर्वाद से समाज में अमन-चैन, भाईचारा, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में जारी है जनकल्याणकारी योजनाएं

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. किसानों के हित में धान खरीदी, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना का कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा आवासहीन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाभ मिल रहा है.