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बलरामपुर में महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण कथा में शामिल हुए CM साय, ग्राम कर्रा में मंगल भवन निर्माण का ऐलान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम कर्रा में एक मंगल भवन बनाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बाबा कर्मेश्वर की कृपा से इस इलाके का विकास तेजी से हो, इसके लिए सरकार जरूरी कामों को सबसे पहले पूरा करेगी.

बलरामपुर-रामानुजगंज: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर विकासखंड के ग्राम कर्रा पहुंचे. वहां आयोजित श्री महारुद्र यज्ञ और शिव पुराण कथा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राचीन बाबा कर्मेश्वर धाम में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और पूजा-अर्चना की. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की.

श्रद्धालुओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करना बहुत खास होता है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कथावाचक आचार्य दिव्यानंद जी महाराज, आयोजन समिति और सभी भक्तों को बधाई दी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान भोलेनाथ से छत्तीसगढ़ के हर घर में सुख, शांति और खुशहाली की मांग की.

धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ धर्म, संस्कृति और आस्था की बहुत पुरानी परंपराओं वाली जगह है. छत्तीसगढ़ में बहुत से पुराने शिवालय, देवी मंदिर और लोगों की आस्था के केंद्र मौजूद हैं. सरकार इन धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों को बचाने और उन्हें सुधारने के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रदेश के बड़े शक्तिपीठों को धार्मिक कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी चल रही है. इससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी और धार्मिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को काम-धंधे के नए मौके भी मिलेंगे.

बलरामपुर में महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण कथा में शामिल हुए CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करीब 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भगवान श्रीराम से बहुत पुराना नाता है. श्री रामलला दर्शन योजना के जरिए अब तक लगभग 50 हजार श्रद्धालु अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह भी बताया कि बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है. इस योजना के लिए देश के 19 बड़े तीर्थ स्थलों को चुना गया है. अब तक लगभग 10 हजार लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं.

बस्तर में शांति और विकास का नया माहौल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिली है. जो इलाके हिंसा की वजह से परेशान थे, वहां अब शांति और विकास दिख रहा है. वहां सड़क, पढ़ाई, सेहत, बिजली और बातचीत के साधनों का विस्तार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार चाहती है कि विकास का फायदा प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले और ग्राम कर्रा में भी विकास के काम लगातार जारी रहेंगे.

सदियों पुरानी आस्था का केंद्र है बाबा कर्मेश्वर धाम

ग्राम कर्रा का बाबा कर्मेश्वर धाम लोगों की बहुत पुरानी आस्था का केंद्र है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां शिवलिंग प्राकृतिक रूप से निकला था. कहानियों के अनुसार, करीब नौवीं या दसवीं शताब्दी में साल के पेड़ के बीच से शिवलिंग प्रकट हुआ था. फिलहाल मंदिर को सुधारने का काम श्री कर्मेश्वर महादेव मंदिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा किया जा रहा है.

बारिश से जुड़ी है स्थानीय मान्यता

बाबा कर्मेश्वर धाम के साथ कई पुरानी मान्यताएं जुड़ी हैं. गांव वालों का कहना है कि पुराने समय में जब बारिश नहीं होती थी, तब भगवान शिव की खास पूजा की जाती थी. शिवलिंग पर गाय के गोबर का लेप लगाने की भी पुरानी परंपरा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसी पूजा करने से बारिश जरूर होती थी.

मुख्यमंत्री ने मां के नाम लगाया रुद्राक्ष का पौधा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंदिर परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम 3.0’ अभियान के तहत अपनी माता श्रीमती जसमनी देवी साय के नाम पर एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी से पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की.

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी मंदिर में बेल का पौधा लगाया. इस मौके पर विधायक गोमती साय, आईजी दीपक झा, सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के साथ कई नेता, अधिकारी और बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद थे.