मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे सूरजपुर, शिवनंदनपुर नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल
सीएम साय सूरजपुर के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि जनहित के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 5:29 PM IST
सूरजपुर:छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सूरजपुर जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर पहुंचे, जहां आयोजित नव निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त अध्यक्ष और सभी पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए देखा और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं.
शिवनंदनपुर की जनता का जताया आभार
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने शिवनंदनपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने भाजपा पर जो भरोसा जताया है, उस विश्वास को कायम रखते हुए सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगी.
सीएम साय ने दिया भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
सीएम साय ने की अपील
मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच मजबूत कड़ी का काम करते हैं.
क्षेत्र में दिखा उत्साह
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला.