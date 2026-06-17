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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे सूरजपुर, शिवनंदनपुर नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल

सूरजपुर के शिवनंदनपुर में सीएम विष्णुदेव साय ( ETV BHARAT )