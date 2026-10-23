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सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर तीखा हमला, "55 से 60 साल तक सत्ता रही, जनजातीय समाज के लिए क्या किया "

सीएम विष्णुदेव साय ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय समाज के विकास और बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा सरकार जनजातीय समाज के विकास और बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है. साय ने कांग्रेस से उसके लंबे शासनकाल के दौरान जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों का हिसाब भी मांगा.

कांग्रेस ने जनजातीय समाज को बनाया वोट बैंक-सीएम साय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने लगातार जनजातीय समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, आज वही जनजातीय समाज कांग्रेस से दूर हो चुका है. उन्होंने कहा कि अब जनजातीय समाज विकास और अपने अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है.