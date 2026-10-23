सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर तीखा हमला, "55 से 60 साल तक सत्ता रही, जनजातीय समाज के लिए क्या किया "
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे पर सियासी घमासान छिड़ा है. सीएम साय ने कांग्रेस पर वार किया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 3:28 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय समाज के विकास और बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा सरकार जनजातीय समाज के विकास और बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है. साय ने कांग्रेस से उसके लंबे शासनकाल के दौरान जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों का हिसाब भी मांगा.
कांग्रेस ने जनजातीय समाज को बनाया वोट बैंक-सीएम साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने लगातार जनजातीय समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, आज वही जनजातीय समाज कांग्रेस से दूर हो चुका है. उन्होंने कहा कि अब जनजातीय समाज विकास और अपने अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है.
डबल इंजन सरकार में बस्तर से नक्सलवाद खत्म
सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. उन्होंने इसे सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा एवं विकास से जुड़ी नीतियों का परिणाम बताया.
जनजातीय विकास के लिए केंद्र से प्रदेश तक विशेष व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए भारत सरकार में अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के विकास के लिए काम किया जा रहा है.
कांग्रेस ने देश और प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया है. ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 55 से 60 साल के शासनकाल में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए आखिर क्या किया- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
जनजातीय विकास पर सियासी घमासान तेज
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस बयान के बाद जनजातीय समाज के विकास, बस्तर में नक्सलवाद और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर सियासी बहस तेज होने की संभावना है. भाजपा जहां अपने विकास कार्यों को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से इस आरोप पर प्रतिक्रिया आने के बाद राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है.