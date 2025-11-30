ETV Bharat / state

3 पीढ़ियों की मुलाकात, सीएम विष्णु देव साय परिवार संग प्रधानमंत्री मोदी से मिले, बच्चों से भी की बात

संस्कृत श्लोक के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तस्वीरें साझा की.

Sai Family Meets PM Modi
सीएम विष्णु देव साय परिवार संग प्रधानमंत्री मोदी से मिले
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 30, 2025 at 6:33 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. पीएम मोदी के व्यस्त कार्यक्रम के बीच मिली इस आत्मीय भेंट को मुख्यमंत्री साय ने अपने जीवन का यादगार और प्रेरक क्षण बताया. परिवार की तीन पीढ़ियों को एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, जिसे उन्होंने बेहद भावुक क्षण कहा.

Sai Family Meets PM Modi
साय परिवार के बच्चों से भी पीएम मोदी ने की बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

PM ने बच्चों से भी की बात: CM साय ने अपनी पत्नी कौशल्या देवी सहित परिवार के अन्य सदस्य के साथ मुलाकात की. सादगी, आत्मीयता और अपनत्व से भरी मुलाकात के बाद सीएम साय ने सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक “सत्पुरुषसंसर्गो हि कृतार्थयति जीवनम्” लिखते हुए तस्वीरें साझा की. PM मोदी ने परिवार के सदस्यों के साथ छोटे बच्चों से भी बात की.

Sai Family Meets PM Modi
साय परिवार के 3 पीढ़ियों की मुलाकात पीएम मोदी के साथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीन पीढ़ियों को मिला एक साथ मिलने का अवसर: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान परिवार की तीन पीढ़ियों को एक साथ उनके सान्निध्य में बैठने का अवसर मिला. उन्होंने इसे परिवार के लिए भावुक और प्रेरक क्षण बताया.

Sai Family Meets PM Modi
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पीएम मोदी से मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

PM मोदी छत्तीसगढ़ में DGP/IGP कॉन्फ्रेंस में शामिल: गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे हुए हैं. वे यहां आयोजित DGP/IGP सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. इसी दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनके परिवार से यह पहली मुलाकात हुई.

संपादक की पसंद

