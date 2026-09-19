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अंबिकापुर में CM साय ने अग्र-महाकुंभ और ट्रेड फेयर का किया शुभारंभ, कहा- औद्योगिक नीति से प्रदेश में निवेश और रोजगार को मिली गति

उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के विचारों में समानता, सहयोग, करुणा और जरूरतमंदों की मदद की. उन्होंने कहा कि उस कठिन दौर में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य शिविर लगाने भावना प्रमुख थी. समाज इन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है.

अंबिकापुर में अग्र महाकुंभ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अग्रवाल समाज की पहचान केवल व्यापार और व्यवसाय तक सीमित नहीं है. समाज के लोगों ने उद्योग लगाने, रोजगार देने और जरूरतमंदों की मदद करने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में भी योगदान दिया है.

अंबिकापुर/सूरजपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को अंबिकापुर में दो दिवसीय अग्र महाकुंभ-2026 का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने अग्रवाल समाज की उद्यमिता, सेवा, दान और समाजसेवा की परंपरा की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अग्रवाल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इससे पहले मुख्यमंत्री सूरजपुर जिले के विश्रामपुर पहुंचे. यहां उन्होंने दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता चरणसिंह अग्रवाल के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अग्र महाकुंभ के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए ट्रेड फेयर का फीता काटकर शुभारंभ किया. उन्होंने मेले में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उद्यमियों से उनके उत्पादों और गतिविधियों की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने मंच से ‘अग्रकुल दर्शन’ पत्रिका का विमोचन भी किया.

औद्योगिक नीति से निवेश को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024-30 को रोजगार केंद्रित बनाया गया है. इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश को अब तक 8.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं. इन प्रस्तावों के धरातल पर आने से औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में विस्तार की उम्मीद है.

स्टार्टअप और निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को उद्यमिता और नई तकनीक से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन को मंजूरी दी गई है. इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय उद्यमियों को नए बाजार मिलने और छत्तीसगढ़ के उत्पादों को देश-दुनिया में पहचान मिलने की संभावना है.

कार्यक्रम में ये प्रमुख लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, बसना विधायक संपत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल, कलेक्टर अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सहित अग्रवाल समाज के कई राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

चरणसिंह अग्रवाल को सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अंबिकापुर रवाना होने से पहले हेलीकॉप्टर से सूरजपुर जिले के विश्रामपुर के अयप्पा मैदान पहुंचे. इसके बाद वे दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता चरणसिंह अग्रवाल के निवास पहुंचे और उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि चरणसिंह अग्रवाल वरिष्ठ भाजपा नेता और मीसाबंदी रहे थे. वे जनसंघ के दौर से ही सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय थे. क्षेत्र में उन्हें लोग नेताजी के नाम से भी जानते थे.

चरणसिंह अग्रवाल ने आपातकाल के दौरान करीब 18 महीने जेल में रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया था. उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था. मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर शोक संवेद. समाज के लोगों ने उद्योग लगाने, रोजगार देने और जरूरतमंदों की मदद करने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षाना व्यक्त की और दिवंगत नेता के सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान को याद किया.