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गांवों के समग्र विकास से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना होगा पूरा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए विकास के मंत्र

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गांवों के समग्र विकास से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना होगा पूरा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 7:53 PM IST

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ग्राम पंचायतें सिर्फ सरकारी योजनाएं लागू करने की जगह नहीं हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक बदलाव, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भर गांव बनाने का केंद्र बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि गांव मजबूत होंगे तभी विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा. मुख्यमंत्री नवा रायपुर स्थित एसआईआरडी परिसर, निमोरा में आयोजित प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला में शामिल हुए. जहां उन्हें संबोधित करते हुए सीएम ने कई बातें रखीं.

हर जिले में बने आदर्श गांव

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुशासन का मतलब है कि हर सरकारी योजना का लाभ बिना भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को ईमानदारी, संवेदनशीलता और सेवा भावना से काम करने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी जिलों में ऐसे गांवों की पहचान करने को कहा, जहां जनभागीदारी और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आदर्श विकास मॉडल तैयार किया जा सके.

विकसित भारत जी राम जी योजना पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से शुरू हुई विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी. इसके तहत रोजगार, जल संरक्षण, कृषि, ग्रामीण अधोसंरचना और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए.

जल संरक्षण बने प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास के लिए जल संरक्षण, मृदा सुधार, कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग जरूरी है. हर जिले को स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल संरक्षण की योजना बनाने को कहा गया.

10.40 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 10.40 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. अब सरकार का लक्ष्य उन्हें कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर करोड़पति दीदी बनाना है.

बस्तर के दूरस्थ गांवों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूर-दराज के गांवों में सड़क, बिजली, आवास, राशन, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं तेजी से पहुंचाई जाएं.

पीएम आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में तेजी

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित सभी योजनाओं का भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

पीएम सूर्यघर योजना का ज्यादा प्रचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकें. किसानों को सोलर पंप जैसी योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया.

हिवड़े बाजार मॉडल से सीखने की सलाह

मुख्यमंत्री ने पद्मश्री पोपटराव पवार के हिवड़े बाजार मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि जनभागीदारी, ईमानदार नेतृत्व और जल संरक्षण से किसी भी गांव की तस्वीर बदली जा सकती है. उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने जिले की जरूरतों के अनुसार विकास मॉडल तैयार करने को कहा.

पोपटराव पवार ने साझा किया अनुभव

पद्मश्री पोपटराव पवार ने बताया कि वर्ष 1989 में हिवड़े बाजार गांव जल संकट, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा था. जनभागीदारी और जल संरक्षण के प्रयासों से आज गांव में पलायन खत्म हो चुका है, कोई बीपीएल परिवार नहीं है, रोज करीब 5 हजार लीटर दूध का उत्पादन होता है और प्रति व्यक्ति आय लगभग 9 लाख तक पहुंच गई है.

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