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भारी बारिश ने रोकी सीएम योगी की आगरा सभा; नहीं देख पाएंगे शिवाजी म्यूजियम, एमएलसी चुनाव को लेकर नहीं हो पाएगी सभा

तेज बारिश के चलते आगरा में होने वाली CM योगी आदित्यनाथ की जनसभा निरस्त. ( ETV Bharat )

आगरा: तेज बारिश के चलते आगरा में होने वाली CM योगी आदित्यनाथ की जनसभा निरस्त हो गई है. इसकी घोषणा मंच से भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने की. इसकी पुष्टि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने की.

आज CM योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली थी. इसमें MLC शिक्षक और स्नातक चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम होना था. कार्यक्रम निरस्त होने से मौके पर कार्यकर्ताओं में हलचल दिखाई दी.

भारी बारिश ने रोकी सीएम योगी आगरा सभा. (ईटीवी भारत) तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी शुक्रवार को तीन घंटे तक आगरा में रहकर कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे. यहां सीएम योगी निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का निरीक्षण करने वाले थे. गौर करें तो सीएम योगी ने 2020 में मुगल म्यूजियम का नाम बदल कर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम किया था. जिसका पहली बार निरीक्षण करने सीएम योगी पहुंचने वाले थे. इसकी तैयारी जिला प्रशासन और पुलिस ने कर ली थी. वहीं सीएम योगी फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में एमएलसी निर्वाचन 2026 में आगरा खंड शिक्षक और खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में घोषित भाजपा के दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने वाले थे. सीएम योगी जनसभा के बाद हाल में दिवंगत विधायक छोटे लाल वर्मा के निवास पर उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचने वाले थे. प्रोग्राम के मुताबिक खेरिया एयरपोर्ट से सीएम योगी सीधे ताजमहल के पूर्वी गेट से करीब 900 मीटर दूर शिल्पग्राम के पास निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का निरीक्षण करने वाले थे. इसके बाद सीएम योगी फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पहुंचते. जहां पर सीएम योगी एमएलसी चुनाव को लेकर खंड स्नातक एमएलसी के भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी और खंड शिक्षक एमएलसी के लिए भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी के समर्थन में जनसभा संबोधित करते. सीएम योगी जनसभा के सीधे विभव नगर में फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा के निधन पर उनके परिवार को सांत्वना देने जाने वाले थे. सन् 2016 में रखी थी म्यूजियम नींव सपा सरकार में सन 2016 में ताजमहल के पास मुगल म्यूजियम का निर्माण की शिल्पग्राम के पास नींव रखी गई. मगर, 2017 में सपा की सरकार चली गई तो निर्माण कार्य बंद हो गया. जबकि, सन 2017 में यह म्यूजियम बनकर तैयार होना था. जो तय बजट था, उससे काम 2019 तक चला. इसके बाद साल तक इसका काम बंद रहा. सीएम योगी ने सितंबर 2020 में मुगल म्युजियम का नाम बदल कर छत्रपति शिवाजी महाराज म्युजियम कर दिया. जिस पर खूब राजनीति हुई. मगर, कोरोना की वजह से काम बंद रहा. अब तेजी से इस म्यूजियम का काम चल रहा है. इसी निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का पहली बार निरीक्षण करने सीएम योगी आने वाले थे. दिसंबर में म्यूजियम के उद्घाटन की तैयारी है. 80% काम पूरा, दिसंबर में उद्घाटन प्रस्तावित आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि ताजमहल के पूर्वी गेट से आगे शिल्पग्राम के पास निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्युजियम का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. जिसका दिसंबर माह में उद्घाटन प्रस्तावित है. जिससे तेजी से काम चल रहा है.