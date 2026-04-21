ओसियां में कल सीएम भजनलाल देंगे किसानों को 'सीएम सम्मान निधि' की छठी किस्त
ओसियां विधायक भैराराम सियोल ने बताया कि सीएम इस दौरान उनके माता–पिता की मूर्ति का अनावरण करेंगे.
Published : April 21, 2026 at 7:08 PM IST
जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जोधपुर के ओसियां में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना की छठी किस्त जारी करेंगे. इसके तहत राज्य के 66.56 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी. इससे पहले पांच किस्तों के माध्यम से किसानों को 2726 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है. मुख्यमंत्री के साथ सहकारिता मंत्री भूपेंद्र कुमार दक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
कार्यक्रम ओसियां के मंडियाई में आयोजित होगा. यहां पर सीएम ओसियां विधायक भैराराम सियोल के माता–पिता की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे. विधायक ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां हो गई हैं. क्षेत्र के किसानों में इसको लेकर उत्साह हैं. इधर पुलिस व प्रशासन सहित अन्य अधिकारियों ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं को देखा हैं. भारतीय जनता पार्टी के देहात संगठन के पदाधिकारी भी इस आयोजन को लेकर सक्रिय हैं. पूर्व में यह कार्यक्रम 17 अप्रैल को आयोजित होने वाला था. रिफाइनरी के लोकापर्ण के चलते आगे किया गया.
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इन किसानों को मिलती है निधि: नियमानुसार ऐसे कृषक जिनके पास भूमि 1 फरवरी, 2019 के पहले से है, वे इस योजना के पात्र हैं. इस तिथि के बाद विरासत से अर्जित भू-धारक कृषक ही योजना का लाभ ले सकते हैं. कृषि योग्य भूमि का तात्पर्य है कि भूमि पर कृषि संबंधित कार्य किया जा रहा हो. किसान परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं. अत: एक परिवार में एक व्यक्ति ही लाभ के लिए पात्र है. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक स्वयं भारत सरकार द्वारा सृजित पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं. पंजीयन के दौरान आधार से जुड़े मोबाइल को साथ रखना अनिवार्य है.
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पीएम योजना से 6000: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6 हजार रुपए की वार्षिक राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है. किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की. योजना के माध्यम से किसानों को 3000 रुपए वार्षिक की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है. इसकी छठी किस्त बुधवार को जारी होगी.