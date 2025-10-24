ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव पर जयराम को सीएम की नसीहत, सुधीर शर्मा के कार्टून वाले टिप्पणी पर क्या बोले सुक्खू?

वहीं, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर सीएम पर की गई अभद्र टिप्पणी पर सुखविंदर सिंह ने कहा, "सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए".

बड़सर विधानसभा दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा पंचायती चुनाव के टालने के बयान पर पलटवार किया. सीएम सुक्खू ने कहा, "जयराम ठाकुर पंचायती राज चुनाव की चिंता करना छोड़ दें. नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रदेश में आपदा के लिए घोषणा की गई थी, पहले उसे पूरा करवाएं".

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीति चरम पर है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर पंचायत चुनाव न करवाने का आरोप लगाया है, जिस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया. वहीं, सोशल मीडिया पर विधायक सुधीर शर्मा द्वारा सीएम को लेकर की गई टिप्पणी पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है.

गौरतलब है कि हमीरपुर दौरे पर पहुंचे सीएम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बने मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया. इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य उप केंद्र बणी का भी उद्घाटन किया. इसके बाद सीएम ने धनेटा से बड़सर सड़क का सुदृढ़ीकरण और मान खड्ड पर बांध निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में बड़सर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हुई है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, तब बड़सर मिनी सचिवालय के लिए साढ़े 16 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है. भाजपा के समय में बड़सर मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए राशि आवंटित नहीं की गई. प्रदेश की कांग्रेस सरकार अगर मिनी सचिवालय के लिए साढ़े 16 करोड़ रुपए की राशि नहीं देती तो आगामी 10 सालों तक बड़सर में मिनी सचिवालय तैयार नहीं होता. पहली नवंबर के बाद प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य करेगी.

बड़सर दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने स्वागत किया. खास बात यह रही कि विधायक लखनपाल बंबुलू हेलीपैड का उद्घाटन स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़ी मुख्यमंत्री के गाड़ी के करीब इंतजार कर रहे थे. तभी सीएम सुक्खू ने उन्हें उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाया. इस दौरान 2 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई. यहां पर उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री मिनी सचिवालय बड़सर का उद्घाटन करने के निकल गए.

विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा, "स्थानीय विधायक होने के नाते वह मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे". हालांकि, उन्हें कोई निमंत्रण प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया था. मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्र की मांगों के सिलसिले में एक मांग पत्र सौंपा गया है.

