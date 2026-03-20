आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर बोले CM सुखविंदर, 'व्यवस्था परिवर्तन के तहत सरकार की नीतियों का दिखा असर'
आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 3:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया. वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता लगभग 2.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. स्थिर मूल्यों पर यह वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इस पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के तहत सरकार नई योजनाएं लेकर आई और अब इन फैसलों का असर देखने को मिल रहा है.
जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद से नई नीतियां और नई योजनाएं लेकर आई है. हिमाचल प्रदेश को उसके सौंदर्य के लिए जाना जाए और प्रदेश पर्यटन राज्य के रूप में विकसित हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने काम किया और पहले बजट में इसका स्वरूप भी देखने को मिला है. प्रदेश की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है. 8.3 फ़ीसदी की दर से आगे बढ़ रहे हैं. यह वृद्धि केवल इस वर्ष की नहीं है. बीते 3 वर्षों से लगातार राज्य वृद्धि कर रहा है'.
आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत
इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं का असर अब देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है. इन कड़े फैसलों से वह जनता की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते. लेकिन, हिमाचल प्रदेश में संसाधनों को लुटा दिया जाता है. ऐसे में कड़े फैसले लेकर प्रदेश के संसाधनों को लूटने से बचने के लिए फैसले लेना जरूरी है.
चिट्टे के मुद्दे पर सदन में हंगामा, अब CM सुक्खू ने किया पलटवार
वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने चिट्टे के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर जाने के मामले पर भी पलटवार किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार लगातार चिट्टे के खिलाफ मुहिम चला रही है. भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद नशा तस्करी के खिलाफ मजबूत कानून बनाया. भाजपा ने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया. अब भाजपा राजनीति कर रही है. सरकार ने उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की है, जो नशा तस्करी में शामिल थे. पुलिस महकमा इसे लेकर गंभीरता से काम कर रहा है.
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