पीजी की पढ़ाई का रास्ता खुला, अब जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को मिलेगी बड़ी राहत, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
सीएम ने मेडिकल स्टूडेंट्स को वैश्विक स्तर की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित करवाने के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजने पर जोर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:13 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लिए हैं. प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दे रहे जॉब ट्रेनी फिजिशियन के लिए अब स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रम करने का रास्ता खोल दिया गया है. इतना ही नहीं, सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करने के इच्छुक डॉक्टरों को भी अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की कोशिश है कि उच्च शिक्षा और विशेषज्ञ प्रशिक्षण हासिल करने के बाद ये डॉक्टर वापस हिमाचल लौटें और प्रदेश के मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके. इसी उद्देश्य से डॉक्टरों के बॉन्ड की अवधि और राशि बढ़ाने की भी तैयारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए.
सीएम सुक्खू ने कहा कि, प्रदेश सरकार राज्य में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं. सरकार का फोकस अब स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञता बढ़ाने के साथ-साथ जांच सुविधाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने पर भी है.
20 अक्टूबर तक डिजिटल होगा रेडियोलॉजी का पूरा डेटा
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपने रेडियोलॉजी विभागों में होने वाली एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जांच से संबंधित डेटा को 20 अक्टूबर तक एंड-टू-एंड डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं. इस काम के लिए राज्य सरकार पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाएगी. इससे जांच से संबंधित रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखने और मरीजों की रिपोर्ट व उपचार प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी.
नर्सों और तकनीशियनों की भर्ती में भी तेजी
सीएम सुक्खू ने सभी मेडिकल कॉलेजों से नर्सों और टेक्निशियन की विभागवार आवश्यकता की जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट कर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना है. सरकार का मानना है कि डॉक्टरों के साथ पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित नर्सिंग और तकनीकी स्टाफ उपलब्ध होने से मरीजों को बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी.
हर मेडिकल कॉलेज में बन सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (AIMSS), चमियाणा में विशेषज्ञ विभागों के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की संभावनाएं भी तलाश रही है. इसके लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. समिति हर सरकारी मेडिकल कॉलेज और AIMSS चमियाणा में ऐसे दो से चार विभागों की पहचान करेगी, जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा सकता है. इन विशेष केंद्रों में जटिल, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के लिए बेहतर मल्टीडिसिप्लिनरी इलाज उपलब्ध करवाने की योजना है. इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों, अत्याधुनिक तकनीक और ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, जो सामान्य विभागीय सेवाओं से आगे हों.
मेडिकल छात्रों को विदेशों में मिलेगा एक्सपोजर
इश दौरान सीएम सुक्खू ने मेडिकल स्टूडेंट्स को वैश्विक स्तर की बेहतर कार्यप्रणालियों और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित करवाने के लिए उन्हें विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की योजना पर भी जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. सरकार का उद्देश्य है कि विदेशों से हासिल अनुभव और नई तकनीकों की जानकारी का इस्तेमाल लौटकर हिमाचल के मरीजों के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जा सके.
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