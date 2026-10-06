ETV Bharat / state

पीजी की पढ़ाई का रास्ता खुला, अब जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को मिलेगी बड़ी राहत, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ( @SukhvinderSinghSukhu )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लिए हैं. प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दे रहे जॉब ट्रेनी फिजिशियन के लिए अब स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रम करने का रास्ता खोल दिया गया है. इतना ही नहीं, सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करने के इच्छुक डॉक्टरों को भी अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की कोशिश है कि उच्च शिक्षा और विशेषज्ञ प्रशिक्षण हासिल करने के बाद ये डॉक्टर वापस हिमाचल लौटें और प्रदेश के मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके. इसी उद्देश्य से डॉक्टरों के बॉन्ड की अवधि और राशि बढ़ाने की भी तैयारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए.