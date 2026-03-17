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21 मार्च को अपना चौथा बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू, मुफ्त बिजली, महंगाई भत्ता और रोजगार पर टिकी सबकी नजरें

शिमला: हिमाचल की राजनीति और आर्थिक हालात के बीच इस बार का बजट कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है. गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे प्रदेश में कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार है, वहीं युवा वर्ग को सरकार से रोजगार के नए अवसरों की उमीद है. इसके साथ ही चुनावी वादों में शामिल तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली के मुद्दे पर भी प्रदेश की जनता की नजरें टिकी हुई हैं.

इस तरह से सरकार के सामने इस बजट के माध्यम से वित्तीय संतुलन बिठाने सहित जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बड़ी परीक्षा है. इन्हीं सभी तरह की उम्मीदों और चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट विधानसभा में पेश करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट से पहले सोमवार को प्रदेश सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें बजट के विभिन्न प्रावधानों और घोषणाओं पर विस्तार से मंथन किया गया. इस बैठक के दौरान आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों की मांगें, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, सामाजिक कल्याण योजनाएं, सामजिक सुरक्षा पेंशन और चुनावी वादों की पूर्ति जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा किए जाने के बाद बजट भाषण को अंतिम रूप दिया गया.

बिना RDG के पेश होगा बजट