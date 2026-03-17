21 मार्च को अपना चौथा बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू, मुफ्त बिजली, महंगाई भत्ता और रोजगार पर टिकी सबकी नजरें
सीएम सुक्खू इस बार बिना RDG के अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं. सबकी नजरें इस बजट पर टिकी हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 9:32 AM IST
शिमला: हिमाचल की राजनीति और आर्थिक हालात के बीच इस बार का बजट कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है. गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे प्रदेश में कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार है, वहीं युवा वर्ग को सरकार से रोजगार के नए अवसरों की उमीद है. इसके साथ ही चुनावी वादों में शामिल तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली के मुद्दे पर भी प्रदेश की जनता की नजरें टिकी हुई हैं.
इस तरह से सरकार के सामने इस बजट के माध्यम से वित्तीय संतुलन बिठाने सहित जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बड़ी परीक्षा है. इन्हीं सभी तरह की उम्मीदों और चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट विधानसभा में पेश करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट से पहले सोमवार को प्रदेश सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें बजट के विभिन्न प्रावधानों और घोषणाओं पर विस्तार से मंथन किया गया. इस बैठक के दौरान आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों की मांगें, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, सामाजिक कल्याण योजनाएं, सामजिक सुरक्षा पेंशन और चुनावी वादों की पूर्ति जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा किए जाने के बाद बजट भाषण को अंतिम रूप दिया गया.
बिना RDG के पेश होगा बजट
हालांकि बजट को लेकर जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल पूछे तो उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए किसी भी तरह का खुलासा करने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि अभी मीडिया के माध्यम से इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है. वहीं, प्रदेश में इस बार का बजट एक और वजह से भी खास माना जा रहा है, वो इसलिए कि सीएम सुक्खू इस बार बिना RDG के अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं. ऐसे में सीमित संसाधनों और बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच सभी वर्गों को राहत देने वाले फैसले लेना सरकार के लिए आसान नहीं होगा. अब प्रदेश की नजरें विधानसभा में खुलने वाले उस बजट के पिटारे पर टिकी हैं, जिसमें सरकार को आर्थिक अनुशासन और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए कर्मचारियों, युवाओं, किसानों और आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा.
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