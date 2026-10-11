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चीफ जस्टिस के सामने बोले CM सुक्खू- नए नियम नहीं बना सकता कोर्ट, सरकारी कर्मचारियों और स्कूलों के खेल मैदानों पर कही ये बात

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ मंच साझा करते हुए न्यायपालिका के दायरे को लेकर बड़ी बात कह दी. मुख्यमंत्री ने हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया के सामने सरकारी स्कूलों के मैदान के इस्तेमाल को लेकर आए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा, "सरकार से कोई गलती होती है, तो न्यायालय उसे ठीक करता है, लेकिन न्यायालय नए नियम नहीं बना सकता. आजादी के 80 साल बाद स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सरकार को 5 लाख रुपए चुकाने पड़े." दरअसल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी HPNLU कि दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. जहां उन्होंने ये बात कही.

कर्मचारियों को लेकर HC के फैसले पर बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के कुल खजाने का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होता है, जिसे कम करना आज की जरूरत है. कोई भी चुनी हुई सरकार अपने कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभों से वंचित नहीं रखना चाहती. खजाने की स्थिति का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन कई बार अदालतों के ऐसे आदेश आते हैं, जिनसे भर्ती नियमों से जुड़े मामले प्रभावित होते हैं. भर्ती नियमों को रद्द नहीं किया जाता, लेकिन कई बार भर्ती नियमों से बाहर जाकर भी वित्तीय लाभ देने के फैसले हो जाते हैं, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है. ऐसा ही एक मामला वर्ष 2003 का है, जब तत्कालीन सरकार ने फैसला किया था कि अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता और इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन करीब 20 साल बाद अदालत ने वित्तीय लाभ देने का फैसला सुनाया, जबकि भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और आज भी नहीं है. ऐसे फैसलों से सरकार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है. 5 लाख रुपए देकर मनाना पड़ा स्वंतत्रता दिवस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां खेल मैदानों का निर्माण करना मुश्किल है. इसलिए स्कूलों के मैदानों और सामुदायिक मैदानों का साझा इस्तेमाल किया जाता है. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे कार्यक्रम भी इन्हीं मैदानों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन पहली बार, आजादी के 80 साल बाद, प्रदेश सरकार को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पांच लाख रुपये खर्च करने पड़े, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस शर्त पर सरकारी मैदान का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी. नए नियम नहीं बन सकता न्यायालय