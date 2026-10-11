चीफ जस्टिस के सामने बोले CM सुक्खू- नए नियम नहीं बना सकता कोर्ट, सरकारी कर्मचारियों और स्कूलों के खेल मैदानों पर कही ये बात
HPNLU दीक्षांत समारोह में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने न्यायपालिका के दायरे पर बड़ी बात कही.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 5:39 PM IST
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ मंच साझा करते हुए न्यायपालिका के दायरे को लेकर बड़ी बात कह दी. मुख्यमंत्री ने हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया के सामने सरकारी स्कूलों के मैदान के इस्तेमाल को लेकर आए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा, "सरकार से कोई गलती होती है, तो न्यायालय उसे ठीक करता है, लेकिन न्यायालय नए नियम नहीं बना सकता. आजादी के 80 साल बाद स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सरकार को 5 लाख रुपए चुकाने पड़े." दरअसल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी HPNLU कि दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. जहां उन्होंने ये बात कही.
कर्मचारियों को लेकर HC के फैसले पर बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के कुल खजाने का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होता है, जिसे कम करना आज की जरूरत है. कोई भी चुनी हुई सरकार अपने कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभों से वंचित नहीं रखना चाहती. खजाने की स्थिति का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन कई बार अदालतों के ऐसे आदेश आते हैं, जिनसे भर्ती नियमों से जुड़े मामले प्रभावित होते हैं. भर्ती नियमों को रद्द नहीं किया जाता, लेकिन कई बार भर्ती नियमों से बाहर जाकर भी वित्तीय लाभ देने के फैसले हो जाते हैं, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है. ऐसा ही एक मामला वर्ष 2003 का है, जब तत्कालीन सरकार ने फैसला किया था कि अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता और इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन करीब 20 साल बाद अदालत ने वित्तीय लाभ देने का फैसला सुनाया, जबकि भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और आज भी नहीं है. ऐसे फैसलों से सरकार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है.
5 लाख रुपए देकर मनाना पड़ा स्वंतत्रता दिवस
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां खेल मैदानों का निर्माण करना मुश्किल है. इसलिए स्कूलों के मैदानों और सामुदायिक मैदानों का साझा इस्तेमाल किया जाता है. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे कार्यक्रम भी इन्हीं मैदानों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन पहली बार, आजादी के 80 साल बाद, प्रदेश सरकार को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पांच लाख रुपये खर्च करने पड़े, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस शर्त पर सरकारी मैदान का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी.
नए नियम नहीं बन सकता न्यायालय
सीएम ने कहा कि संविधान हमें अधिकार देता है और हम उन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के तहत आने वाले फैसलों पर आगे बातचीत करते हैं. सरकार को नियमों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन आजादी के 80 साल बाद स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रम मनाने के लिए मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट आदेश दे तो वो न्यायोचित नहीं है. न्यायपालिका आम नागरिकों और समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है. संविधान के तीनों अंगों का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्याय सुनिश्चित करना है. यदि सरकार से कोई गलती होती है, तो न्यायालय उसे ठीक करता है, लेकिन न्यायालय नए नियम नहीं बना सकता.
न्याय केवल एक आदेश तक नहीं होना चाहिए सीमित
CM सुक्खू ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का संविधान पर गहरा विश्वास है, लेकिन जब न्यायिक निर्णयों के कारण सरकार के जनहित में किए गए कार्यों को लेकर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से मन में सवाल उठते हैं. मेरा मकसद किसी संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस बात पर विचार करना है कि न्याय करते समय संबंधित परिस्थितियों, मंशा और व्यापक जनहित को भी महत्व दिया जाना चाहिए. लोकतंत्र में न्याय केवल एक आदेश तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ निष्पक्षता, विवेक और परिस्थितियों की समुचित समझ भी जुड़ी होनी चाहिए.
हाईकोर्ट ने लगाया था 5 लाख का जुर्माना
बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य की सुक्खू सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, क्योंकि सरकार हमीरपुर जिले के बड़सर सरकारी स्कूल के खेल मैदान का इस्तेमाल राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रमों के लिए कर रही थी. कोर्ट का मानना था कि इससे बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद में रुकावट आती है. इसलिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि सरकार यह 5 लाख रुपये की राशि जमा नहीं करती है, तो स्कूल परिसर में स्वतंत्रता दिवस का आधिकारिक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी जाएगी. इसी बात का जिक्र सीएम सुक्खू ने आज के कार्यक्रम के दौरान किया.
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