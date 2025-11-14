Bihar Election Results 2025

शिमला में आज जनता की समस्याएं नहीं सुनेंगे सीएम सुक्खू, जानिए कारण

मुख्यमंत्री का शुक्रवार को आम जनमानस से मिलने का सिलसिला आज स्थगित रहेगा.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 1:09 PM IST

शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकारी आवास पर आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, आज यानी शुक्रवार को उनका दिन पूरी तरह से महत्वपूर्ण सरकारी व सार्वजनिक कार्यक्रमों को समर्पित रहने वाला है. मुख्यमंत्री रामपुर में अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. जहां पारंपरिक संस्कृति, व्यापार और जनसहभागिता का विशाल संगम देखने को मिलता है. इस दौरान वे रामपुर में करोड़ों रुपये के विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन करने के साथ ही नींवपत्थर भी रखेंगे.

राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ

वहीं, इससे पहले सीएम सुक्खू शिमला में 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे, जो प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़े आयोजन के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में आज मुख्यमंत्री पूरा दिन इन दो आयोजनों में व्यस्त रहने वाले हैं. जिस वजह से उनका हर शुक्रवार को आम जनमानस से मिलने का सिलसिला स्थगित रहेगा.

24 नवंबर को होगी कैबिनेट बैठक

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. यह बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हाल में सुबह 10 बजे रखी गई है. इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों को सूचित किया गया है. इस बैठक में सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए जाएंगे. कैबिनेट में शिमला-तारादेवी रोपवे प्रोजेक्ट का मामला भी इस कैबिनेट में लाया जा सकता हैं.

विंटर सेशन से पहले कैबिनेट बैठक

धर्मशाला में होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले यह कैबिनेट बुलाई गई है. कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट में अन्य विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले भी रखे जाएंगे. वहीं, प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर विभिन्न विभागों के खाली पड़े पदों को भरने को लेकर मंजूरी दी जाएगी. इसके अलावा विभिन्न विभागों में युवाओं को नौकरी देने के लिए नए पद भी सृजित किए जाएंगे. जिस पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी.

TAGGED:

CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
CM VISIT INTERNATIONAL LAVI FAIR
STATE LEVEL SPORTS COMPETITION
CM SUKHU RAMPUR VISIT

