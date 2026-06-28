"राजनीति करने नहीं, लोगों का दुख-दर्द बांटने आया हूं", बड़ा भंगाल को प्राकृतिक पंचायत बनाने की सीएम ने की घोषणा
सीएम सुक्खू ने कहा कि बड़ा भंगाल को एसटी दर्जा दिलाने की होगी कोशिश, सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : June 28, 2026 at 5:38 PM IST
धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल का दौरा किया और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम सुक्खू ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी. मुख्यमंत्री ने हेलिपैड से आसपास बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरान किया और प्रशासनिक अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली.
सड़क निर्माण के लिए ₹10 करोड़ की घोषणा
इस दौरान सीएम ने बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग-अलग टेंडर आमंत्रित करने और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने को कहा. उन्होंने सड़क निर्माण के लिए जरूरी मशीनरी को हवाई मार्ग से पहुंचाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की. इस अवसर पर उन्होंने बड़ा भंगाल सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की.
"बड़ा भंगाल की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यहां की चुनौतियां बड़ी हैं. यहां तक पहुंचने के लिए 16 से 18 किलोमीटर सड़क का निर्माण अभी बाकी है. बिजली जैसी बुनियादी सुविधा भी यहां उपलब्ध नहीं है. बच्चों की पढ़ाई के लिए बना प्राइमरी स्कूल भी आपदा में बह गया. अगर शिमला में बैठकर योजनाएं बनाते, तो बड़ा भंगाल की जमीनी हकीकत का पता नहीं चल पाता. इसी कारण मैं आपके बीच आया हूं. यहां की भौगोलिक परिस्थितियों में सड़क का निर्माण चुनौतीपूर्ण है. फिर भी विकास का ये काम हर हाल में पूरा होगा. बड़ा भंगाल के अपने भाई-बहनों के लिए सड़क निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
बड़ा भंगाल की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ की चुनौतियाँ बड़ी हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए 16 से 18 किलोमीटर सड़क का निर्माण अभी बाकी है। बिजली जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बना प्राथमिक विद्यालय भी आपदा में बह गया।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) June 28, 2026
यदि हम शिमला में बैठकर… pic.twitter.com/DjNRYdbvpy
गांव में डीजल जनरेटर होंगे स्थापित
इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल करने को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विस्तृत चर्चा की. उन्होंने बिजली विभाग को गांव में उपयुक्त क्षमता के डीजल जनरेटर स्थापित करने और सभी घरों में विद्युत कनेक्शन और वायरिंग के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए. सड़क सुविधा उपलब्ध होने तक वैकल्पिक बिजली व्यवस्था जारी रखने का आश्वासन देते हुए सीएम ने अपर बड़ा भंगाल और लोअर बड़ा भंगाल के लिए एक-एक डीजल जनसेट उपलब्ध करवाने की घोषणा की. इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित जलविद्युत परियोजना को दोबारा संचालित करने और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की.
बीते कल कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में कठिन राहों को पार कर पहुँचा, तो स्थानीय भाइयों-बहनों के आत्मीय स्नेह और अपनत्व ने सारी थकान पलभर में दूर कर दी।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) June 28, 2026
आप सभी का स्नेहिल व्यवहार जीवनभर स्मरणीय रहेगा। इस अविस्मरणीय अपनेपन के लिए आप सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। pic.twitter.com/2KyQwIy4Jz
इन ड्राई फ्रूट्स के पौधे लगाने की अपील
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा भंगाल के प्रसिद्ध राजमाह की अलग ब्रांडिंग कर उसे विशेष पहचान और बेहतर बाजार मूल्य दिलाने के निर्देश दिए. सीएम सुक्खू ने स्थानीय कृषि एवं बागवानी को प्रोत्साहित करते हुए लोगों से अखरोट एवं चेस्टनट के पौधे लगाने का आह्वान किया. स्थानीय मीट उत्पादों को भी बेहतर मूल्य उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया. उन्होंने स्थानीय लोगों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया.
गांव में जल्द शुरू होगी मोबाइल सेवा!
वहीं, इस दौरान ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क सुविधा को लेकर मांग उठाई गई, जिस पर सीएम सुक्खू ने निजी दूरसंचार कंपनियों से बातचीत कर जल्द मोबाइल सेवा शुरू करवाने का आश्वासन दिया. उन्होंने वन भूमि का उपयुक्त क्षेत्र चिन्हित कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए और बड़ा भंगाल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. बड़ा भंगाल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थानीय लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करने की बात कही, ताकि दुर्गम क्षेत्र में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके.
कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल पहुंचकर स्थानीय पारंपरिक परिधान में क्षेत्रवासियों से आत्मीय मुलाकात की। यहां की अनूठी संस्कृति, परंपराओं और लोगों के संघर्षपूर्ण एवं प्रेरणादायी जीवन को करीब से जानने का अवसर मिला।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) June 28, 2026
बड़ा भंगाल हिमाचल की धरोहरों में से एक है। यहां कठिन… pic.twitter.com/Xqeg2DmhRE
विद्यार्थीयों को मिलेगी हेली टैक्सी सुविधा!
वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लाने, छात्रावास निर्माण पर विचार करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही. सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने और खत्म होने तक हेली-टैक्सी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. साथ ही बच्चों को सीबीएसई स्कूलों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया.
"मैं राजनीति करने नहीं, बल्कि बड़ा भंगाल के लोगों का दुख-दर्द समझने आया हूं. अगर राजनीति करनी होती तो मैं अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाता, लेकिन हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे लोगों तक विकास पहुंचाना है. शिमला में बैठकर योजनाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन धरातल पर लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए क्षेत्र का दौरा जरूरी है." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतमालाओं के मध्य बसा बड़ा भंगाल अपनी अद्वितीय भौगोलिक दुर्गमता और कठिन जीवन-स्थितियों के बावजूद मानवीय साहस, सादगी और संस्कृति की जीवंत मिसाल है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) June 28, 2026
रात्रि के समय स्थानीय लोगों के साथ सहभोज किया। इसके बाद अलाव के साथ संवाद में उनके जीवन-संघर्ष को समझने का… pic.twitter.com/yOuEXc6WY9
महिलाओं को ₹1500 देने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल को प्राकृतिक पंचायत घोषित करने, क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करने और राशन डिपो में खाद्यान्न कोटा बढ़ाने का आश्वासन दिया. उन्होंने बाढ़ से सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन वॉल निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार करने की बात कही. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो स्थानीय महिला मंडलों को 2-2 लाख रुपए और एक युवक मंडल को एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की. इस दौरान सीएम सुक्खू ने इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा भी की.