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रोहड़ू से रामपुर तक सीएम सुक्खू का दौरा तीन दिवसीय दौरा, ‘सरकार गांव के द्वार’ के तहत सुनेंगे लोगों की समस्याएं

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को गति देने और लोगों से सीधे संवाद के लिए तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री 1 से 3 अक्टूबर तक रोहड़ू, चिड़गांव, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों का दौरा करेंगे.

मुख्यमंत्री अपने दौरे के अंतिम दिन 3 अक्टूबर को पट गांव से नोगली जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (CBSE), रामपुर पहुंचेंगे. यहां विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के साथ ‘एंटी चिट्टा रैली’ को हरी झंडी दिखाकर उसमें भाग लेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस, रामपुर में दोपहर का भोजन करेंगे. दौरे के समापन पर वे शिंगला हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिमला के अनाडेल हेलीपैड लौटेंगे.

मुख्यमंत्री इसके बाद तकलेच और काशा गांव का दौरा करेंगे. काशा में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से बातचीत करेंगे. इस दौरान ग्रामीण अपनी समस्याएं और क्षेत्र की विकास संबंधी जरूरतें मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे. मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव पट गांव में होगा.

सीएम 2 अक्टूबर को ग्राम भटवारी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद वे रामपुर के शिंगला हेलीपैड पहुंचेंगे. यहां विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ नोग घाटी की जनता से संवाद प्रस्तावित है.

इसके बाद मुख्यमंत्री संदाशु स्थित HPSEBL रेस्ट हाउस पहुंचेंगे. शाम को वे ग्राम भटवारी, ग्राम पंचायत दियुड़ी मायला में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यहां स्थानीय जनता, महिला मंडलों और युवक मंडलों के साथ संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव भी भटवारी में ही होगा.

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री 1 अक्टूबर को पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (CBSE) पहुंचेंगे. यहां वे विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और ‘एंटी चिट्टा रैली’ को हरी झंडी दिखाकर उसमें भाग लेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से चिड़गांव जाएंगे. नगर पंचायत मैदान में वे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.

इस दौरान सीएम सुक्खू विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और नशे के खिलाफ आयोजित ‘एंटी चिट्टा रैली’ में भी शामिल होंगे. दौरे का एक अहम हिस्सा ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम रहेगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीणों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से सीधे संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और विकास संबंधी जरूरतों की जानकारी लेंगे.

मुख्यमंत्री के तीन दिवसीय दौरे में विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ जनसंवाद को विशेष महत्व दिया गया है. ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं और विकास संबंधी आवश्यकताओं को सीधे सुनेंगे. संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर रहेगा.

वहीं, स्कूलों में विद्यार्थियों से संवाद और ‘एंटी चिट्टा रैली’ के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देने पर भी दौरे में विशेष फोकस रहेगा. इस तरह मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास योजनाओं, जनसंवाद और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों से भरा रहेगा.

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रस्तावित दौरे को लेकर रामपुर बुशहर के दुर्गम क्षेत्र काशापाठ के लोग इन दिनों उत्साह में है. ग्रामीण मुख्यमंत्री के स्वागत और दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद यह पहला अवसर होगा, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री काशापाठ क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करेगें. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ग्रामीणों में क्षेत्र के विकास की नई उम्मीद जगी है.

मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाने के लिए ग्रामीणों द्वारा मांगों की सूची तैयार की जा रही है. सबसे प्रमुख मांग डंडोल से काशापाठ सड़क पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने की है. ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कई स्थानों पर सड़क के किनारे सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिससे वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी रहती है.

पूर्व प्रधान चुनी लाल ने बताया, "ग्रामीण आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में चिकित्सक की तैनाती की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे. यहां पर लगभग 10 सालों से अधिक का समय हो चुका है. फोर्थ क्लास के माध्यम से आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को चलाया जा रहा है".

ग्राम पंचायत प्रधान काशापाठ प्यासुमल ने बताया, "राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काशापाठ के स्कूल भवन को बेहतर बनाने और क्षेत्र के स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करने की मांग की जा रही है. दुर्गम क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना ग्रामीणों की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. क्षेत्र के लिए लिंक रोड निर्माण, लोक निर्माण विभाग के रेस्टहाउस का निर्माण तथा पेयजल योजना को जल्द दुरुस्त करने की मांग भी सूची में शामिल है".

उनका कहना है कि सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किए बिना क्षेत्र का समुचित विकास संभव नहीं है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए महिला मंडल भवन, युवाओं के लिए खेल मैदान, तथा पंचायत घर के विस्तार की मांग भी उठाई जाएगी. ग्रामीणों ने क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एचटी विद्युत लाइन का कार्य जल्द पूरा करने की मांग रखी है.

ग्रामीणों की एक अन्य प्रमुख मांग सड़क किनारे करवों को ठीक करवाने की है. बरसात और भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क किनारे की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान इन मांगों पर सकारात्मक पहल होगी और काशापाठ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी.

वहीं, स्थानीय महिला गंगा देवी ने बताया, "काशापाठ के साथ लगते उनके गांव खनोटीधार में अभी तक सड़क सुविधा नहीं पहुंच पाई है. सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा का सामान पहुंचाने के लिए अतिरिक्त ढुलाई खर्च देना पड़ता है. कई बार सामान की कीमत से अधिक उसे गांव तक पहुंचाने का खर्च हो जाता है. राशन सहित अन्य जरूरी सामान कम मात्रा में मंगवाने के बावजूद ढुलाई के अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिससे ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है".

स्थानीय अनाजों से सजेगी मुख्यमंत्री की थाली

मुख्यमंत्री के रात्रि प्रवास को क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति और खान-पान से जोड़ने की भी तैयारी है. पूर्व पंचायत प्रधान काशापाठ पुष्पा सनाटू ने बताया, "ग्रामीण क्षेत्र में इस समय नया अनाज तैयार हो चुका है. इसी स्थानीय उपज से मुख्यमंत्री के लिए पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन तैयार करने की योजना बनाई जा रही है. क्षेत्र में तैयार होने वाले प्रमुख अनाजों में ओगला, कौदा, चलाई, राजमाह और स्थानीय आलू शामिल हैं. इनसे कौन-कौन से पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाएं, इसे लेकर ग्रामीणों में चर्चा चल रही है. स्थानीय लोगों का प्रयास है कि मुख्यमंत्री को क्षेत्र की पारंपरिक कृषि, खान-पान और ग्रामीण संस्कृति से रूबरू करवाया जाए".

ग्रामीणों में उत्साह, गांव में दिखने लगी रौनक

उप प्रधान काशापाठ विकी सनाटू ने बताया, "दुर्गम क्षेत्र काशापाठ में मुख्यमंत्री का रात्रि प्रवास ग्रामीणों के लिए विशेष अवसर माना जा रहा है. ग्रामीण मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साहित हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री का उनके दुर्गम क्षेत्र में आना अपने आप में महत्वपूर्ण है. ग्रामीण पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत करने और क्षेत्र की संस्कृति व स्थानीय उत्पादों से परिचित करवाने की तैयारियों में जुटे हैं. मुख्यमंत्री के दौरे से क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य विकास कार्यों को लेकर भी लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलने की उम्मीद है. प्रशासनिक अमला दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है".

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