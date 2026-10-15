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'मां-बेटे को कांग्रेस ने दिया सम्मान, फिर भी की दगाबाजी, BJP के हाथों बिक गए' , पूर्व विधायक पर भड़के सीएम सुक्खू

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पहले माताजी को पूरा सम्मान दिया और उसके बाद उनके बेटे को भी सम्मान देकर विधायक बनाया, लेकिन लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के साथ दगाबाजी की और वह भाजपा के हाथों बिक गए. ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल-स्पीति के काजा में पूर्व विधायक रवि ठाकुर पर बरसते हुए कही. सीएम ने कहा कि आज उनका वह हश्र हो गया है कि वह अपनी हालत किसी को बताने लायक भी नहीं है और ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए.

"रवि ठाकुर को कांग्रेस पार्टी द्वारा सम्मान दिया गया और उन्हें विधायक बनाया गया, लेकिन वह कुछ पैसों के लिए बिक गए. कांग्रेस से निकलकर जो भी विधायक भाजपा के पास बिक गए हैं उनका भी आने वाले समय में यही हश्र होगा, जो रवि ठाकुर का हो रहा है." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह ऐसी विधायक है जो ईमानदार है और सबसे ज्यादा प्रतिनिधिमंडल लेकर उनके पास आती है. कई बार कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नियमों में नहीं होते, लेकिन अनुराधा राणा की मांग को देखते हुए वह नियमों में भी बदलाव करते हैं, ताकि लाहौल-स्पीति जिले में विकास कार्यों को लगातार प्रगति मिलती रहे.

स्पीति घाटी प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित

इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक अनुराधा की मांग पर स्पीति घाटी को प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित किया गया है. यहां पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार द्वारा अन्य कई योजनाओं को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह कुलिंग स्कूल की नई इमारत देखने भी गए थे और इमारत बहुत सुंदर बन रही है. इसकी नींव का पत्थर भी हमने ही रखा था और अगले कुछ दिनों में इसका ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा. इसके साथ ही काजा के सीबीएसई स्कूल को और मजबूत किया जाएगा और यहां अस्पताल में भी जल्द स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाएगी.