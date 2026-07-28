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"मुझ पर देवी-देवताओं का आशीर्वाद, मैं प्रदेश में लंबे समय तक रहूंगा"

पेपर लीक मामले को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के लोग मेरे संपर्क में हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 5:00 PM IST

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धर्मशाला: "अगर भगवान को मुझे बदलना होता तो उस समय ही हमारी सरकार गिरा देते, जब हमारे 9 एमएलए बिक गए थे. लेकिन मुझ पर भगवान और देवी-देवता का आशीर्वाद है. मुझे लंबे समय तक प्रदेश में रहना है". ये बाते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सवालों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल पर पलटवार करते हुए कहा.

धर्मशाला दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया. सीएम सुखविंदर ने कहा, "भगवान को अगर हमें बदलना था तो जब हमारी सरकार के 9 एमएलए बिक गए थे, तब भगवान को हमारी सरकार बदलवा देनी थी. तब भगवान और देवी-देवता ने हमें 6 सीटें जीता कर नहीं देनी थी. मुझ पर भगवान का आशीर्वाद है. भगवान और देवी-देवता का आशीर्वाद क्या कहता है कि मुझे लंबे समय तक यहां इस प्रदेश में रहना है. नहीं तो गिराना होता तो गिरा देते जब हमारे 9 एमएलए चले गए थे. वे सारे के सारे शरारती थे. अब वो बीजेपी में खूब खलबली मचाएंगे और तड़पाएंगे".

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

भाजपा पर सीएम सुक्खू ने साधा निशाना

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पहले हमारे खिलाफ तो प्रदर्शन करो. भाजपा के पांच गुट पहले एकजुट तो हो जाएं, एक गुट नारा लगाता है ये मुख्यमंत्री होगा, दूसरा गुट नारा लगाता है कि वो सीएम होगा. ये लोग सोच कर ये चले हैं कि हिमाचल में जैसी परंपरा चली आ रही है कि हर पांच साल में यहां सरकार बदली जाती है. लेकिन परंपरा वहां बदलती है, जहां भ्रष्टाचार होता है. परंपरा वहां बदलती है, जहां जमीन की खरीद फरोख्त होता है, अभी आपके सामने कुछ और चीजें भी सामने आएंगी.

भाजपा के लोग मेरे संपर्क में: सीएम सुखविंदर

विधायकों के दल-बदल के सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मेरे यहां जो भी विधायक है, अगर वो दूसरे दल में जाना चाहता है तो चले जाएं. हम बिकी हुई राजनीति नहीं करना चाहते. जो बिकने वाले हैं, वो चले जाएं. कोई राजनीतिक मंडी में बिकना चाहता है तो बिक जाए, लेकिन में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जनता सबक सीखा देगी और ये भी बता दें कि हम भी खुद सबक सिखाएंगे. दूसरा भाजपा पार्टी के लोग हमसे जरूर संपर्क कर रहे हैं. लेकिन हमने कहा तुम्हारी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसलिए हम तुमको नहीं लेंगे. तुम यहां भी आकर गंध डालोगे.

'पेपर लीकर पर सरकार लाएगी श्वेत पत्र'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार श्वेत पत्र लाएगी. आगामी कैबिनेट बैठक में इसके लिए प्रस्ताव लाकर एक समिति गठित की जाएगी. यह समिति संबंधित मामलों की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा. इससे लोगों के सामने पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर आएगी.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू पर IPC की इन धाराओं में चार क्रिमिनल केस, इस मुख्यमंत्री पर दर्ज है सबसे अधिक 89 मामले

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