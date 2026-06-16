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अगर भाजपा सत्ता में आई तो बंद होगी OPS, आखिर सीएम सुक्खू ने ऐसा क्यों कहा?

दरअसल, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सियासत जोरों पर है. ओपीएस के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार भाजपा पर हमलावर है. क्योंकि बीते दिनों हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री जेपी ने कहा कि ओपीएस को लेकर आज भी भाजपा का स्टैंड 2022 वाला ही है. जिसके बाद प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सियासत गरम हो चुकी है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है.

शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर तत्कालीन मंत्री जयराम ठाकुर ने जो बयान दिया था, उसे भाजपा की करारी हार की मुख्य वजहों में से भी एक माना जाता है. कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली की मांग के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों से कहा था, 'अगर पेंशन चाहिए तो खुद चुनाव लड़ों'. वहीं, कांग्रेस ने सत्ता में आते ही ओपीएस लागू करने का वादा दिया था. कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के कारणों में ओपीएस का मुद्दा ने भी अहम रोल निभाया था. लेकिन आप सोच रहे होंगे साल 2022 चुनाव की चर्चा भला आज क्यों हो रही है?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'मेरे पिताजी कर्मचारी थे. मैंने उनके जीवन के संघर्ष, जिम्मेदारियों और परिवार के लिए किए त्याग को बहुत करीब से देखा है. इसलिए मैं अच्छी तरह समझता हूं कि नौकरी के बाद सम्मान और आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा किसी भी कर्मचारी की सबसे बड़ी पूंजी होती है. इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने OPS बहाल की है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा OPS को बंद कर UPS लाना चाहती है. लेकिन, हम कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे.

सीएम सुक्खू का यह बयान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान का पलटवार है. दरअसल, शिमला में मीडिया ने ओपीएस को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया था. जिसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा, 'बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लीयर है. हमारा जो स्टैंड 2022 में था, वहीं, रहेगा. हम तो न्यू पॉलिसी स्कीम पर जा रहे हैं'.

वहीं, मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "2027 के बाद OPS का इंपैक्ट आएगा. अभी उसका बहुत प्रारंभिक स्टेज पर इंपैक्ट है. क्योंकि रिटायरमेंट की शुरुआत वर्ष 2027 के बाद होगी. हिमाचल में OPS वर्ष 2023 में दोबारा लागू हुई थी. वह स्थिति प्रदेश के लिए अलार्मिंग होगी, जब आपके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा. नई पीढ़ी के लिए नौकरियों की संभावनाएं सरकार के पास बहुत ज्यादा नहीं होंगी. OPS का विरोध न तो हमने पहले किया था, और न ही आज कर रहे हैं. हम उस समय कर्मचारियों के सामने एक ही बात कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा रास्ता निकले. आप थोड़ा इंतजार करें. हमने इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखा था. केंद्र सरकार में यह सारा प्रोसेस UPS के रूप में आया कर्मचारियों का उसे सारे विषय को चीज आगे बढ़ रही थी."

गौरतलब है कि हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड जीत हासिल कर सत्ता में आई सुखविंदर सरकार से प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारी ओपीएस की उम्मीद लगाए बैठे थे. ये कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली ही कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों से किए गए ओपीएस के वादे को पूरा करने का ऐलान किया.

OPS को लेकर सुक्खू सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना (Notification)

OPS को लेकर सुक्खू सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना (Notification)

सुक्खू सरकार ने पहली ही बैठक में ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी. इसको लेकर 4 मई को सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया. जिसके अनुसार हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम को 15 मई 2003 से लागू किया गया. 15 मई 2003 से लेकर 31 मार्च 2023 तक रिटायर हो चुके एनपीएस कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज कंट्रीब्यूटरी पेंशन रूल्स-2006 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन से एनपीएस में रिटायर हो चुके कर्मचारी और जिन कर्मचारी की डेथ हो गई है, उनके परिवारों को भी कुछ आवश्यक शर्तों के साथ ओपीएस का लाभ देने का प्रावधान किया गया.

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