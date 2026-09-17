किशाऊ प्रोजेक्ट पर CM सुक्खू का अनुराग ठाकुर पर निशाना, बोले- परमाणु से आगे नहीं खुलती भाजपा नेताओं की जुबान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा नेताओं पर लगाए आरोप, शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सीएम ने कही ये बात.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 8:54 PM IST
हमीरपुर: जिला हमीरपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल भाजपा नेताओं की जुबान परमाणु से आगे जाकर केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के पक्ष में बोलने के मामले में बंद हो जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें हिमाचल की संपदा और अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ता सौंपी है, न कि इसे लुटाने के लिए. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर टिप्पणी करते हुए सुक्खू ने कहा कि अगर वह प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो किशाऊ प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल का 5000 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी.
'20 साल में अनुराग ने जनता के लिए क्या काम किए?'
इस दौरान सीएम सुक्खू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा. उन्होंने किशाऊ प्रोजेक्ट को लेकर अनुराग ठाकुर को अपने ज्ञान में वृद्धि करने की सलाह दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर पिछले 20 सालों से हमीरपुर के सांसद हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम किए हैं. सीएम ने कहा कि किशाऊ प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने दिल्ली में हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ी है.
"हमारी मांगों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और पहली बार हिमाचल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और उत्तराखंड मिलकर बनाकर हिमाचल को देंगे. इस प्रोजेक्ट से पांच साल बाद हिमाचल प्रदेश को लगभग 1200 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जिन्हें प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाएगा. किशाऊ प्रोजेक्ट को लेकर अनुराग ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री
शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर कही ये बात
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि यह वर्तमान में पंजाब सरकार के अधीन है, लेकिन हिमाचल सरकार जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर अपना अधिकार लेकर रहेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हकों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है. वकीलों की फीस को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई के लिए देश के बड़े वकीलों की सेवाएं ली जा रही हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 500 करोड़ रुपए से जुड़े मामलों को मजबूती से रखने के लिए कपिल सिब्बल और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकार हासिल करने के लिए एक-दो करोड़ रुपए की फीस ज्यादा नहीं है.
पहला एलाइड सर्विसेज मेडिकल कॉलेज
वहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर के कण्डोरला में उत्तर भारत का पहला एलाइड सर्विसेज मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संस्थान के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करने में मदद मिलेगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना है. प्रदेश लोक सेवा आयोग को डॉक्टरों के 250 पदों की भर्ती के लिए जल्द ही रिक्विजिशन भेजी गई है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है.
सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में आधुनिक तकनीक की मशीनें स्थापित की जा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में ऐसी उन्नत तकनीक की मशीनें लगाई जा रही हैं, जिनकी सुविधा पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी कई स्थानों पर उपलब्ध नहीं है. उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की जाएंगी. इसके अलावा लैब में ऐसी मशीन लाने की तैयारी है, जिसके जरिए एक बार में लगभग 1200 रक्त सैंपलों की जांच की जा सकेगी.
टांडा मेडिकल कॉलेज में BSC नर्सिंग
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में GNM पाठ्यक्रम को बंद कर बीएससी नर्सिंग शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की ऑक्युपेंसी लगभग 35 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है.
अक्टूबर में दो योजनाएं शुरू करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अक्टूबर महीने में दो नई योजनाएं शुरू करने जा रही है. इन योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लगभग दो लाख परिवारों को लाभ देने का प्रस्ताव है. इन परिवारों की प्रत्येक बेटी को हर महीने 1500 रुपए देने, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने, घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने और 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करने की योजना पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना है.