'पिकनिक मनाने सत्र में आता है विपक्ष, सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार'
तपोवन में कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी. ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 7:52 PM IST
कांगड़ा: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है. सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सता पक्ष और विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है. विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है. इस बार खनन, रोजगार समेत दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है.
विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष चाहे जो भी मुद्दे लेकर आए, सरकार तथ्यों के साथ सदन में चर्चा करेगी. विपक्ष सत्र में बहस करने के बजाय पिकनिक मनाने आता है, तो ये उनकी राजनीतिक शैली है. विपक्ष के पास सदन में उठाने योग्य ठोस मुद्दे नहीं होते, जिसके कारण वो वॉकआउट कर देते हैं, ताकि मीडिया में सुर्खियां बटोर सकें और दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश कर सकें.'
पूरा समय लेकर आए विपक्ष
सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि 'सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल पर चर्चा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को भी तथ्यों के साथ आना चाहिए. सत्र को लंबा रखने का उद्देश्य यही है कि विपक्ष पूरा समय लेकर आए और सदन में सार्थक चर्चा करे. दिसंबर में प्रदेश में पर्यटन सीजन रहता है, जिसके चलते पहले शीतकालीन सत्र छोटा रखना पड़ता था. इस बार पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए सत्र को नवंबर में आयोजित किया गया है, ताकि पूरा समय बहस को मिल सके.'
सत्र में होंगी कुल 8 बैठकें
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक धर्मशाला के तपोवन परिसर में आयोजित किया जाएगा. इस सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी, जिनमें 28 नवंबर और 4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है. शीतकालीन सत्र सत्र के लिए सदस्यों की ओर से कुल 744 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 604 तारांकित,140 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. इसके अलावा नियम 62 के तहत 11, नियम 63 के तहत 4, नियम 101 के अंतर्गत 7, नियम 130 के तहत 16, नियम 324 के तहत 1 सूचना प्राप्त हुई है.
ये भी पढ़ें: धर्मशाला तपोवन में 26 नवंबर से शीतकालीन सत्र, इस बार उठेंगे 744 सवाल, पहली बार 8 सिटिंग का सबसे लंबा सत्र