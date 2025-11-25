ETV Bharat / state

'पिकनिक मनाने सत्र में आता है विपक्ष, सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार'

कांगड़ा: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है. सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सता पक्ष और विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है. विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है. इस बार खनन, रोजगार समेत दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष चाहे जो भी मुद्दे लेकर आए, सरकार तथ्यों के साथ सदन में चर्चा करेगी. विपक्ष सत्र में बहस करने के बजाय पिकनिक मनाने आता है, तो ये उनकी राजनीतिक शैली है. विपक्ष के पास सदन में उठाने योग्य ठोस मुद्दे नहीं होते, जिसके कारण वो वॉकआउट कर देते हैं, ताकि मीडिया में सुर्खियां बटोर सकें और दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश कर सकें.' सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर साधा निशाना (ETV Bharat) पूरा समय लेकर आए विपक्ष