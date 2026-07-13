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नौकरियां बिकती रही, पेपर लीक करवाए गए और भाजपा सरकार सोई रही: CM सुक्खू

आस्था और धर्म किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं. मुझसे बड़ा सनातनी कौन है? भाजपा न दे हमें प्रमाण: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 6:45 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेपर लीक मामले पर पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पेपर लीक होते रहे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने लोगों को नौकरी देने के लिए पेपर लीक किए. हमारी सरकार सत्ता सुख नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है. सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग करके पहला व्यवस्था परिवर्तन किया गया. वर्तमान में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई की.

'पेपर लीक करवाए गए, लेकिन भाजपा सरकार सोती रही'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बिकती रही पेपर बेचे गए, लेकिन पूर्व की भाजपा सरकार सोती रही. पेपर लीक मामले में पूर्व भाजपा सरकार की मंशा साफ नहीं थी. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया. प्रदेश में पारदर्शिता से परीक्षा हो, इसके लिए नया चयन चयन आयोग स्थापित किया गया और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं शुरू की गई. पूर्व की भाजपा सरकार के 5 साल में पेपर लीक करना सरकार का मुख्य धंधा बना रहा. पूर्व की भाजपा सरकार ने अपने कार्डर के लोगों को नौकरी पर लगाने के लिए पेपर लीक किए जाते रहे".

हम से बड़ा सनातनी कौन है?

सीएम सुखविंदर ने कहा, "आस्था और धर्म किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हैं. हम रोज पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, कंजक पूजन करते हैं. हमसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है? भाजपा हमें सनातनी होने का प्रमाणपत्र देने की कोशिश करती है".

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

'पूर्व भाजपा सरकार में गिरी राज्य की शिक्षा गुणवत्ता'

सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूर्व की जयराम सरकार पर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गिराने का आरोप लगाया. CM सुक्खू ने कहा कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर और केंद्र में PM नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार चल रही थी. शिक्षा का आकलन किया गया तो शिक्षा गुणवत्ता में हिमाचल प्रदेश 21 वें संस्थान पर पहुंच गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई की खोले गए शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिए जाएं. उनकी सरकार ने शिक्षण संस्थाओं का आकलन किया स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में ऐसे स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बदलाव किए और हिमाचल प्रदेश शिक्षा गुणवत्ता में 21 में स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा.

सीएम ने किया मिशन रिपीट का दावा

इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के रिपीट करने का दावा भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा की भाजपा के लोग इस भरोसे में है कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास बदलेगा. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दम पर ये इतिहास बदला जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भाजपा के लोगों से सवाल पूछने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पेपर लीक मामले पर जवाब दें. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कौड़ियों के दामों पर हिमाचल की जमीन उद्योगपतियों को दे दी और हिमकेयर योजना में घोटाला हुआ. वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हित में जेएसडब्ल्यू और वाइल्ड फ्लावर हॉल की लड़ाई लड़कर हिमाचल का अधिकार दिलाया.

छात्र संघ चुनाव को लेकर सीएम ने दिए बड़े संकेत

हिमाचल प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर CM सुखविंदर सिंह ने बड़े संकेत दिए हैं. हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित NSUI के कार्यक्रम में चुनाव बहाली को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस न मुद्दे पर फैसला लेने के आसार जताए हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में NSUI की सदस्यता प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि कई ऐसे सवाल हैं जो छिपे हुए हैं सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद इन पर बात की जाएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार के खजाने में इस परियोजना से आएंगे 900 करोड़, CM सुक्खू ने अगले साल का दिया टारगेट

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