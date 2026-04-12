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"राजनीतिक तनाव में बयान दे रहे जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से हटाना चाहते हैं BJP गुट"

"जयराम अभी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है, इसलिए वे अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि भाजपा के ये गुट उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाना चाहते हैं. ऐसे में जयराम भारी राजनीतिक दबाव में हैं और इस तरह तनाव में आकर बयान दे रहे हैं." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर कटाक्ष किया. जयराम ठाकुर के 'आगामी चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा' के बयान पर सीएम सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आजकल जो बयान दे रहे हैं वह तनाव में दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा में गुटबाजी काफी ज्यादा और कुछ नेता उन्हें नेता प्रतिपक्ष से हटाने के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं. ऐसे में जयराम ठाकुर को भी पता है कि वो अब ज्यादा समय तक भाजपा में टिकने वाले नहीं है.

'सोशल मीडिया पर भाजपा को बदनाम करते हैं BJP कार्यकर्ता'

कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज भाजपा प्रदेश के हितों की विरोधी हो गई है और जहां पर भी कांग्रेस सरकार प्रदेश हित की बात करती है, तो वो इसका विरोध करते हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बस सोशल मीडिया में ही सक्रिय हैं. सोशल मीडिया के जरिए हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को इस बात का पता है कि आपदा में भी कांग्रेस सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रही.

'जनसभाओं में विकास के बड़े दावे, धरातल में गुटों में फंसी भाजपा'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे प्रदेश में आपदा का दौर हो या फिर आरडीजी को लेकर केंद्र सरकार से चर्चा करनी हो, भाजपा का कोई भी नेता इस बात का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया और न ही उन्होंने कभी दिल्ली में प्रदेश के हितों की आवाज को रखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी. उस घोषणा का भी आज कहीं कोई पता नहीं है. ऐसे में भाजपा के नेता सिर्फ सोशल मीडिया और जनसभाओं में ही बड़े-बड़े विकास के दावे करते हैं. जबकि धरातल पर भाजपा आज अपने ही नेताओं के गुटों में फंसी हुई है.