'15 साल से विधायक हैं, पहले क्यों नहीं उठाए शिक्षा के मुद्दे', भाजपा विधायक हंसराज पर सीएम सुक्खू का तंज
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुराह विधायक हंसराज पर साधा निशाना, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति को लेकर खड़े किए सवाल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 6:30 PM IST
चुराह: चंबा जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुराह दौरे के दौरान भाजपा विधायक हंसराज पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर विधायक को घेरते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर सोशल मीडिया में वीडियो डालने से पहले विधायक को अपने 15 साल के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब हंसराज इतने सालों से क्षेत्र के विधायक हैं, तो उन्होंने पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्कूलों से जुड़े मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? मुख्यमंत्री के इस बयान से चुराह की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज होने के आसार हैं.
"भाजपा के नेता सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं और जनता से कहते हैं कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछो, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनता के लिए क्या किया?" - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री
'पहले इन मुद्दों पर क्यों नहीं उठाई आवाज ?'
सीएम सुक्खू ने चुराह के तीसा में सीबीएसई स्कूल शुरू करने का जिक्र करते हुए कहा कि इस स्कूल को लेकर विधायक हंसराज ने विधानसभा में धन्यवाद तक नहीं किया. इसके विपरीत यशवंत खन्ना और अन्य लोगों ने तीसा के स्कूल के लिए आभार व्यक्त किया. सीएम ने कहा कि वह चुराह की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते. विधायक हंसराज को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यक्रम से ठीक पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर स्कूलों को बंद करने और उन्हें खुलवाने की मांग कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि जब वह पिछले 10 से 15 सालों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पहले इन मुद्दों पर आवाज क्यों नहीं उठाई?
शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा पर बरसे सीएम
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिमाचल की शिक्षा रैंकिंग 21वें स्थान पर पहुंचने के मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने पहले सवाल क्यों नहीं उठाए? उन्होंने सवाल किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पूर्व भाजपा सरकार के दौरान क्या कदम उठाए गए और पहली कक्षा का विद्यार्थी दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने में सक्षम क्यों नहीं है? सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा के नेताओं में उस समय शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी और आज भी वे इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधायक हंसराज से भी सवाल किया कि उनके कार्यकाल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए?
"भाजपा के नेता प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के मुद्दों पर उनकी जुबान नहीं चलती. हमारी सरकार चुराह सहित पूरे हिमाचल के विकास और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री