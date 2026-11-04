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'15 साल से विधायक हैं, पहले क्यों नहीं उठाए शिक्षा के मुद्दे', भाजपा विधायक हंसराज पर सीएम सुक्खू का तंज

चुराह दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

चुराह: चंबा जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुराह दौरे के दौरान भाजपा विधायक हंसराज पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर विधायक को घेरते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर सोशल मीडिया में वीडियो डालने से पहले विधायक को अपने 15 साल के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब हंसराज इतने सालों से क्षेत्र के विधायक हैं, तो उन्होंने पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्कूलों से जुड़े मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? मुख्यमंत्री के इस बयान से चुराह की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज होने के आसार हैं.

"भाजपा के नेता सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं और जनता से कहते हैं कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछो, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनता के लिए क्या किया?" - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री